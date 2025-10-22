Η Rosalía αποκαλύπτει το νέο της άλμπουμ "LUX" με μια θεαματική παρέμβαση που βύθισε τη Μαδρίτη στο σκοτάδι

Η ROSALÍA, η βραβευμένη με GRAMMY® τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός, μοιράζεται τις λεπτομέρειες του καθηλωτικού και καινοτόμου τέταρτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, LUX, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου 2025 από την Columbia Records. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Daníel Bjarnason και περιλαμβάνει γυναικείες φωνές όπως οι Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, καθώς και τις χορωδίες Escolania de Montserrat, Cor Cambra Palau de la Música Catalana, Yahritza αλλά και τον παραγωγό Yves Tumor.

Χθες το βράδυ, η ROSALÍA παρουσίασε αυτό το μουσικό έργο με μια μνημειώδη παρέμβαση στη Gran Vía της Μαδρίτης, όπου έσβησε τα φώτα της περιοχής, βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι, και τα άναψε ξανά για να αποκαλύψει το επίσημο εξώφυλλο του άλμπουμ—όλα μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω livestream για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η εντυπωσιακή παγκόσμια στιγμή άφησε τους θαυμαστές άφωνους. Αποδείχθηκε ως ένας κατάλληλος πρόλογος για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, ενσαρκώνοντας την εξερεύνηση θεμάτων όπως η θηλυκή μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα.

Ως Executive Producer του LUX, η ROSALÍA χαράζει μια συναισθηματική διαδρομή που κινείται ανάμεσα στην οικειότητα και τη δραματική κλίμακα, δημιουργώντας έναν λαμπερό κόσμο όπου ο ήχος, η γλώσσα και ο πολιτισμός ενώνονται σε ένα.

Το pre-save του album έχει ξεκινήσει σε αυτό το λινκ.