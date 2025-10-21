Πληροφορίες

Οι Sleaford Mods έρχονται με νέο άλμπουμ για έναν κόσμο σε σήψη

Στο πιο φιλόδοξο έργο τους μέχρι σήμερα, οι Sleaford Mods χαρτογραφούν τον παραλογισμό της εποχής μας με οργή, σαρκασμό και απελπισμένη ανθρωπιά.

Sleaford Mods
To The Demise Of Planet X αποτελεί την πιο φιλόδοξη δουλειά των Andrew Fearn και Jason Williamson μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει μια σπάνιαεμφάνιση της Sue Tompkins, πρώην τραγουδίστριας των Life Without Buildings, καθώς και συνεργασίες με την Aldous Harding, τον soul τραγουδιστή Liam Bailey και τον grime MC Snowy. 

Το άλμπουμ χαρτογραφεί, σχολιάζει και σατιρίζει την εποχή μας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μια παγκόσμια κραυγή οργής και απελευθέρωσης, που αντιστέκεται στο σκοτάδι που απλώνεται πάνω στον πολιτισμό. Στοχαστικό και καυστικό, το άλμπουμ περιγράφει έναν κόσμο που δεν τελειώνει με έκρηξη, αλλά με μια σιωπηλή, ενοχλητικά κοινότοπη παρακμή. Με ζωντανά ηχοτοπία, οξυδερκείς στίχους, αιχμηρό χιούμορ, οι Sleaford Mods υπογράφουν 13 κομμάτια που ηλεκτρίζουν το σώμα, το μυαλό και το συναίσθημα.

Ο τραγουδιστής Jason Williamson δηλώνει: «Το The Demise Of Planet X αντιπροσωπεύει μια ζωή μέσα σε τεράστια αβεβαιότητα, διαμορφωμένη από ένα μαζικό τραύμα. Όταν γράφαμε τον προηγούμενο δίσκο, ήταν για τη στασιμότητα — για μια χώρα που έμοιαζε με άψυχο πτώμα. Τρία χρόνια μετά, αυτό το πτώμα έχει σκιστεί στα δύο από πόλεμο, γενοκτονία και τον ψυχολογικό απόηχο του Covid, ενώ τα social media έχουν μεταλλαχθεί σε μια αλλόκοτη μορφή ψηφιακής μηχανικής. Νιώθουμε ότι ζούμε ανάμεσα στα ερείπια - ένα πολυεπίπεδο τέρας χαραγμένο στο συλλογικό μας ασυνείδητο.  Δεν θέλω να δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό μου ενώ ο υπόλοιπος κόσμος καταρρέει, αλλά είμαστε πραγματικά περήφανοι για το The Demise Of Planet X».

Το "The Good Life", αποτυπώνει αυτή τη σύγκρουση δημόσιας και προσωπικής «αποκάλυψης», με τα επιτακτικά beats και τις δελεαστικές μελωδίες του Fearn να πλαισιώνουν την εκρηκτική ροή του Williamson. Οι Big Special και Gwendoline Christie δίνουν φωνή στις εσωτερικές του συγκρούσεις - τις ενοχές και τα διλήμματά του μετά από δημόσιες εξάρσεις.

«Το The Good Life μιλά για το να «θάβεις» άλλες μπάντες και για τη χαρά και τη δυστυχία που αυτό μου προκαλεί. Ρωτάω τον εαυτό μου γιατί το κάνω. Γιατί συνεχίζεται αυτό μέσα μου; Οι εσωτερικές μου φωνές, που ενσαρκώνονται από τη Gwendoline και τους Big Special, συζητούν τη σύγκρουση ανάμεσα στο να απολαμβάνω μια καλή ζωή ή να παραδίδομαι στο χάος», εξηγεί ο Williamson.

Το βίντεο του κομματιού φέρνει αυτές τις φωνές στη ζωή υπό τη χαρισματική σκηνοθεσία του Wheatley: «Είναι υπέροχο να συνεργάζομαι ξανά με τους Andrew και Jason - αυτή τη φορά με τη φανταστική Gwendoline Christie και τους Big Special», λέει ο σκηνοθέτης, γνωστός από το video του Mork n Mindy. «Είμαι μεγάλος θαυμαστής τους, οπότε κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο για συνεργασία, ενθουσιάζομαι».

Το The Demise Of Planet X θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες συλλεκτικές εκδόσεις βινυλίου και οι προ-παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

 

