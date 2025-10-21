Η King Princess παρουσιάζει το νέο της single "Cherry"

Η King Princess επιστρέφει από τα χαλάσματα της pop με ένα τραγούδι που στάζει αίμα από κάποιο δαγκωμένο χείλι και lip gloss μαζί. Σ’ αυτή τη φάση, η Mikaela Straus (τραγουδίστρια, μουσικός, παραγωγός και ηθοποιός από το Brooklyn) έχει έναν αλλόκοτο εχθρό: τη Cherry, ένα καρτούν-κεράσι με υπερβολικά στήθη και ακόμα πιο υπερβολικό θράσος. Η Cherry τη σαμποτάρει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, κι όλη αυτή η παράνοια μεταδίδεται από το CUNT – Cherry Universal Network Television, με παρουσιάστρια την πάντα θεαματική Lisa Rinna.

«Αυτό το τραγούδι είναι το τέλος του Girl Violence,» λέει η Mikaela Straus. «Το κεράσι στην τούρτα — ή μάλλον, το κεράσι που επιτέλους εκρήγνυται.» Είναι ένας ύμνος για εκείνους που ερωτεύτηκαν την τοξικότητα, που χόρεψαν πάνω της, κι έπειτα αποφάσισαν να την κάψουν μαζί με τα υπόλοιπα ψέματα.

Το άλμπουμ Girl Violence, που μόλις κυκλοφόρησε από τη section1, είναι ο ήχος μιας γυναίκας που μαζεύει τα κομμάτια της μετά την κατάρρευση. Δημιουργημένο μαζί με τον Jake Portrait (Lil Yachty, Alex G, Unknown Mortal Orchestra) και τον Aire Atlantica (SZA – “Low”), είναι μια εξομολόγηση για την ελευθερία, τις αποχωρήσεις, τις επανεκκινήσεις για το να φεύγεις απ’ το φως των προβολέων και να επιστρέφεις στο Brooklyn, εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα.

Το Girl Violence είναι punk, queer χωρίς δικαιολογίες, και ποίηση με γροθιές. Η King Princess παίζει με τα απομεινάρια του ρόλου της, τα κολλάει με glitter και φτύνει πάνω τους. Κι εκεί, ανάμεσα στη βία, το γέλιο και τη ντροπή, ξαναβρίσκει τον εαυτό της.