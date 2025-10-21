Πληροφορίες

Η King Princess παρουσιάζει το νέο της single "Cherry"

Η Mikaela Straus επιστρέφει στο Brooklyn, μακριά από τις μεγάλες εταιρείες και τα ψεύτικα φώτα, για να ξαναχτίσει τον εαυτό της μέσα από το άλμπουμ "Girl Violence".

King Princess
Avopolis Team

Η King Princess επιστρέφει από τα χαλάσματα της pop με ένα τραγούδι που στάζει αίμα από κάποιο δαγκωμένο χείλι και lip gloss μαζί. Σ’ αυτή τη φάση, η Mikaela Straus (τραγουδίστρια, μουσικός, παραγωγός και ηθοποιός από το Brooklyn) έχει έναν αλλόκοτο εχθρό: τη Cherry, ένα καρτούν-κεράσι με υπερβολικά στήθη και ακόμα πιο υπερβολικό θράσος. Η Cherry τη σαμποτάρει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, κι όλη αυτή η παράνοια μεταδίδεται από το CUNT – Cherry Universal Network Television, με παρουσιάστρια την πάντα θεαματική Lisa Rinna.

«Αυτό το τραγούδι είναι το τέλος του Girl Violence,» λέει η Mikaela Straus. «Το κεράσι στην τούρτα — ή μάλλον, το κεράσι που επιτέλους εκρήγνυται.» Είναι ένας ύμνος για εκείνους που ερωτεύτηκαν την τοξικότητα, που χόρεψαν πάνω της, κι έπειτα αποφάσισαν να την κάψουν μαζί με τα υπόλοιπα ψέματα.

Το άλμπουμ Girl Violence, που μόλις κυκλοφόρησε από τη section1, είναι ο ήχος μιας γυναίκας που μαζεύει τα κομμάτια της μετά την κατάρρευση. Δημιουργημένο μαζί με τον Jake Portrait (Lil Yachty, Alex G, Unknown Mortal Orchestra) και τον Aire Atlantica (SZA – “Low”), είναι μια εξομολόγηση για την ελευθερία, τις αποχωρήσεις, τις επανεκκινήσεις για το να φεύγεις απ’ το φως των προβολέων και να επιστρέφεις στο Brooklyn, εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν όλα.

Το Girl Violence είναι punk, queer χωρίς δικαιολογίες, και ποίηση με γροθιές. Η King Princess παίζει με τα απομεινάρια του ρόλου της, τα κολλάει με glitter και φτύνει πάνω τους. Κι εκεί, ανάμεσα στη βία, το γέλιο και τη ντροπή, ξαναβρίσκει τον εαυτό της.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Sleaford Mods

Οι Sleaford Mods έρχονται με νέο άλμπουμ για έναν κόσμο σε σήψη

Στο πιο φιλόδοξο έργο τους μέχρι σήμερα, οι Sleaford Mods χαρτογραφούν τον παραλογισμό της εποχής μας με οργή, σαρκασμό και...
King Princess

Η King Princess παρουσιάζει το νέο της single "Cherry"

Η Mikaela Straus επιστρέφει στο Brooklyn, μακριά από τις μεγάλες εταιρείες και τα ψεύτικα φώτα,...
Cardinals

Οι Cardinals καίνε το σκοτάδι με το "The Burning of Cork"

Με ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την πιο τραυματική στιγμή της πόλης τους, οι Ιρλανδοί Cardinals...

Featured

Martin Eric Ain

Martin Eric Ain: Ο σκοτεινός ποιητής του metal

Ήταν κάτι περισσότερο από μπασίστας των Hellhammer και Celtic Frost. 'Ηταν ένας στοχαστής που είδε στο...
4 δίσκοι

4 δίσκοι για το πιο βίαιο πάρτυ του Νοέμβρη

Mortal Torment - 20 YEARS OF PUTRID ART: To Σάββατο 1 Νοεμβρίου, τέσσερις από τις πιο ακραίες...
Brian Jackson

Brian Jackson: «Το να εστιάζω στη μουσική με έχει προστατέψει περισσότερες φορές απ’ όσες μπορώ να θυμηθώ»

Ο θρυλικός συνθέτης και συνεργάτης του Gil Scott-Heron μιλάει στον Άγγελο Κυρούση για τη Νέα...

Best of Network