Οι Cardinals καίνε το σκοτάδι με το "The Burning of Cork"

Οι Cardinals, το πενταμελές συγκρότημα από το Cork της Ιρλανδίας, συνεχίζουν να ανάβουν φωτιές πριν καν κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ τους Masquerade. Το νέο τους single, "The Burning of Cork", παίρνει το όνομά του από μια σκοτεινή σελίδα της ιρλανδικής ιστορίας, την πυρπόληση της πόλης από τις βρετανικές δυνάμεις το 1920. Ο τραγουδιστής Euan Manning το περιγράφει ως «το πιο βαρύ και απειλητικό κομμάτι του δίσκου», ένα τραγούδι που σέρνει μαζί του τη μνήμη, τον θυμό και μια ηλεκτρική μελαγχολία.

Το Masquerade, που κυκλοφορεί στις 13 Φεβρουαρίου από τη So Young Records, ακολουθεί μια πορεία από τη «εύθραυστη ειλικρίνεια του folk» ως το «θεατρικό μελόδραμα του goth-rock», όπως λέει ο Manning. Κάθε κομμάτι τραβάει λίγο ακόμη την κουρτίνα της “μάσκας” που φοράμε όλοι – μέχρι να απομείνει η κυνική, σκληρή, αλλά και ανθρώπινη αλήθεια.

Οι Cardinals έγιναν ήδη το νέο ιρλανδικό όνομα που ψιθυρίζεται δυνατά: μετά το αυτοτιτλοφορούμενο EP τους, κομμάτια όπως το "Big Empty Heart" και τώρα το "The Burning of Cork" προμηνύουν ένα άλμπουμ που ισορροπεί ανάμεσα στη ρομαντική ομίχλη του shoegaze και στη νευρική ένταση του punk.

Το συγκρότημα, που το NME συμπεριέλαβε στη λίστα NME 100 των πιο υποσχόμενων ονομάτων για το 2025, θα συνοδεύσει τους NewDad στην περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν ξεκινήσει τη δική του ευρωπαϊκή περιοδεία. Αν το Masquerade είναι πράγματι μια μάσκα που πέφτει, τότε κάτω από αυτήν υπάρχει κάτι σπάνιο: μια νέα γενιά Ιρλανδών που γράφει ιστορία με κιθάρες, όχι με φωτιά.