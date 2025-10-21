Η Anna Calvi και ο Perfume Genius ξαναγράφουν το "I See a Darkness" του Bonnie 'Prince' Billy

Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα κυκλοφόρησε μια στοιχειωμένη διασκευή του "I See a Darkness" του Bonnie 'Prince' Billy, μαζί με τον Perfume Genius, ένα ντουέτο που μοιάζει λιγότερο με μουσική συνεργασία και περισσότερο με εξομολόγηση. Εδώ, η Calvi δεν τραγουδά για τον έρωτα όπως τον μάθαμε, αλλά για μια βαθιά, σχεδόν ιερή συντροφικότητα που γεννιέται ανάμεσα σε ανθρώπους που αναγνωρίζονται μέσα στη σιωπή.

Το συνοδευτικό βίντεο του Alexander Brown είναι μια νυχτερινή περιπλάνηση δύο ψυχών στο ίδιο όνειρο: μια έξοδος στην πόλη που μετατρέπεται σε χορό, σε μαγνητικό βλέμμα, σε μια φιλία που δεν χρειάζεται θεατές. «Ήθελα να αναδείξω τη ρομαντικότητα της επιλεγμένης οικογένειας», λέει η Calvi. «Τη βαθύτητα μιας σχέσης που δεν εξαρτάται από τα ετεροκανονικά πρότυπα. Είναι ένα τραγούδι για την επιθυμία της οικειότητας».

Ύστερα από το σκοτεινό soundtrack των δύο τελευταίων σεζόν του Peaky Blinders, η Calvi ξαναβρίσκει τη φωνή της μέσα από τα λόγια άλλων. «Όταν τραγουδώ τις λέξεις κάποιου άλλου, νιώθω πως πλησιάζω περισσότερο τον εαυτό μου», παραδέχεται.

Παράλληλα, εγκαινίασε το προσωπικό της Substack, Carving Silver In Strange Weather, όπου υπόσχεται να μοιραστεί ακυκλοφόρητα κομμάτια, ηχογραφήσεις και σκέψεις πάνω στις εμμονές της τέχνης. Στις 1 Νοεμβρίου, θα ανέβει στη σκηνή του EartH Theatre στο Λονδίνο για μια και μοναδική (sold-out) εμφάνιση, με σπάνιες στιγμές από την πορεία της και καλεσμένους-έκπληξη.

Πρόσφατα, η Calvi συμμετείχε και στο αφιέρωμα του Southbank Centre για τον David Lynch, δίπλα σε ονόματα όπως οι Jehnny Beth, Mick Harvey και Conor O’Brien (Villagers).

Ίσως να είναι αυτή η νέα φάση της: μια καλλιτέχνιδα που δεν βλέπει πια το σκοτάδι ως απειλή, αλλά ως καθρέφτη μέσα στον οποίο η φιλία, η τέχνη και η επιθυμία φωτίζουν τα πιο κρυφά μας δωμάτια.