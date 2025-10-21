Ο Daniel Lopatin επιστρέφει ως Oneohtrix Point Never με το νέο άλμπουμ "Tranquilizer"

Ο Oneohtrix Point Never, το project του παραγωγού, πολυοργανίστα και συνθέτη Daniel Lopatin, ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο Tranquilizer, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου από τη Warp Records. Μαζί, παρουσίασε και τρία νέα κομμάτια: "For Residue", "Bumpy" και "Lifeworld".

Για το ενδέκατο άλμπουμ του, ο Lopatin άντλησε έμπνευση από την ανακάλυψη ότι ένας μεγάλος αριθμός CD samples της δεκαετίας του ’90 είχε εξαφανιστεί από το Internet Archive· αποφάσισε λοιπόν να τα “σώσει”, να τα αναδημιουργήσει και να τα επανατοποθετήσει μέσα σε ένα νέο πλαίσιο, σχολιάζοντας ταυτόχρονα το παρελθόν και το μέλλον.

Όπως δήλωσε ο ίδιος για το Tranquilizer: «Είναι ένας δίσκος διαμορφωμένος από εμπορικά audio kits μιας περασμένης εποχής, ένας κατάλογος από κλισέ γυρισμένα ανάποδα. Είναι μια επιστροφή σε μια διαδικαστική, χειρωνακτική μορφή μουσικής δημιουργίας, που για μένα αποτυπώνει καλύτερα ένα είδος τρέλας και υπαρξιακής ανίας που βρίσκεται στην καρδιά του σημερινού πολιτισμού».

Ως προπομπό του Tranquilizer, ο Oneohtrix Point Never κυκλοφόρησε όχι ένα, αλλά τρία singles. Το “Lifeworld” συνοδεύεται από ένα ψυχεδελικό βίντεο γεμάτο κολλάζ μικρών αποσπασμάτων που προκαλούν ταυτόχρονα νοσταλγία και υπαρξιακό άγχος, το “For Residue” πλέκει ένα σκοτεινό, άκρως ατμοσφαιρικό soundscape χωρίς κρουστά, που είναι όσο ανησυχητικό, άλλο τόσο παρηγορητικό, ενώ το “Bumpy” φέρνει πλούσια synths, καμπανάκια και αιθέρια ηχοτοπία, σε μια σχεδόν ονειρική σύνθεση.

Το Tranquilizer θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 17 Νοεμβρίου και σε φυσική μορφή στις 21 Νοεμβρίου, με τις προπαραγγελίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Από την κυκλοφορία του Again το 2023, ο Lopatin παραμένει εξαιρετικά δραστήριος: ήταν εκτελεστικός παραγωγός του soundtrack της σειράς The Curse (Showtime) των Nathan Fielder και Benny Safdie, συνεργάστηκε σε αρκετά κομμάτια του νέου άλμπουμ του The Weeknd Hurry Up Tomorrow (2025), και πιο πρόσφατα συνέθεσε το score για την επερχόμενη ταινία του Josh Safdie, Marty Supreme.