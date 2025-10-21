Πληροφορίες

Δείτε τον Axl Rose να κλωτσάει τύμπανα, να πετάει μικρόφωνα και να θυμάται ποιος ήταν

Ο «νέος, ώριμος» Axl Rose που υποσχέθηκε να αφήσει πίσω του τις εκρήξεις και τα δράματα, ξαναβγήκε στη σκηνή με τα παλιά του δαιμόνια.

Axl Rose
Περάσανε, λοιπόν, τα χρόνια από τότε που οι Guns N’ Roses «επανενώθηκαν» το 2016, και – ω του θαύματος – εμφανίστηκε ένας καινούργιος Axl Rose. Ο παλιός, ο γνωστός εκρηκτικός πυρομανής της σκηνής που προκαλούσε εξεγέρσεις στο St. Louis και στο Μόντρεαλ, αντικαταστάθηκε από έναν νέο, πειθαρχημένο και... συνεπή επαγγελματία. Ένας Axl που βγαίνει στη σκηνή στην ώρα του, χωρίς να πετάει μικρόφωνα ή ντράμερ από το stage. Ένας ώριμος, ήρεμος, σοφός Axl. Ή έτσι τουλάχιστον θέλαμε να πιστέψουμε.

Μέχρι που (μάντεψε) ο παλιός καλός θυμωμένος Axl επέστρεψε. Νέα πλάνα από τη συναυλία των Guns N’ Roses στο Μπουένος Άιρες δείχνουν τον τραγουδιστή να τα χάνει εντελώς πάνω στη σκηνή. Τον βλέπουμε να σκαρφαλώνει τα σκαλιά προς το drum kit του Isaac Carpenter και να κλωτσάει το bass drum, λες και προσπαθεί να ξυπνήσει τον ίδιο του τον μύθο. Στο "Welcome To The Jungle" φυσικά, γιατί πού αλλού να ξαναγεννηθεί η ζούγκλα, αν όχι εκεί;

Μετά πετάει το μικρόφωνο προς τον ντράμερ (άγνωστο αν για τεχνικό πρόβλημα ή επειδή απλώς δεν άντεξε το swing του Isaac) και στο τέλος του τραγουδιού βγαίνει από τη σκηνή θυμωμένος, μόνο για να επιστρέψει λίγο αργότερα και να δηλώσει στο κοινό με απίστευτη αυτογνωσία: «Οκ, θα αυτοσχεδιάσω».

Ο Duff McKagan, πάντα διπλωματικός, είχε περιγράψει τον Carpenter σαν συνδυασμό των πρώτων ντράμερ του συγκροτήματος, του Steven Adler και του Matt Sorum. «Είναι και των δύο λίγο, αλλά και δικός του», είπε. Δηλαδή, ένα blend από ταρακούνημα, ιδρώτα και γκρουβάτο χάος, με δική του προσωπικότητα.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε κι ένα graphic novel με τίτλο Axl Rose: Appetite for Destruction, όπου ο Axl παίζει έναν μισό άνθρωπο, μισό ρομπότ που σώζει την ανθρωπότητα. Ε, τουλάχιστον στα κόμικς, ξέρουμε ότι η οργή του έχει επιτέλους κάποιον σκοπό.

 

 

