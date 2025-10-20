Η Lily Allen παρουσιάζει το πιο προσωπικό της άλμπουμ, "West End Girl"

Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου από τη BMG και σηματοδοτεί το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της και το πρώτο της μετά από επτά χρόνια.

Η Allen έγραψε και ηχογράφησε και τα 14 τραγούδια μέσα σε μια έντονη δεκαήμερη περίοδο στο Λος Άντζελες, ξεκινώντας τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι τελικές πινελιές προστέθηκαν φέτος σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Τα κομμάτια γράφτηκαν σε συνεργασία με τον μουσικό διευθυντή Blue May, ενώ στην παραγωγή συμμετείχαν επίσης οι Seb Chew και Kito ως εκτελεστικοί παραγωγοί.

«Είμαι αγχωμένη», δήλωσε η Allen. «Αυτός ο δίσκος είναι ευάλωτος με έναν τρόπο που η μουσική μου ίσως δεν υπήρξε ποτέ πριν, σίγουρα όχι σε ολόκληρη την έκταση ενός άλμπουμ. Προσπάθησα να αποτυπώσω τη ζωή μου σε μια νέα πόλη και τα γεγονότα που με οδήγησαν εδώ που βρίσκομαι τώρα».

«Παράλληλα, χρησιμοποίησα κοινές εμπειρίες ως βάση για τραγούδια που προσπαθούν να εμβαθύνουν στο γιατί οι άνθρωποι συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε. Έτσι, ο δίσκος είναι ένα μείγμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας, που ελπίζω να λειτουργεί ως υπενθύμιση για το πόσο ψύχραιμοι – αλλά και πόσο εύθραυστοι – μπορούμε να είμαστε. Από αυτή την άποψη, είναι ένα άλμπουμ για την πολυπλοκότητα των σχέσεων και το πώς όλοι μας προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε. Είναι μια ιστορία».

Η επιβεβαίωση του πέμπτου άλμπουμ της έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο, ότι η τραγουδίστρια του "LDN" ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέα μουσική.

Μιλώντας πρόσφατα στη British Vogue, η Allen αποκάλυψε πως ένα νέο άλμπουμ επρόκειτο να ανακοινωθεί «οποιαδήποτε μέρα τώρα» και ότι είχε ηχογραφηθεί μέσα σε μόλις 16 ημέρες στα τέλη του περασμένου χρόνου. Υπαινίχθηκε επίσης πως το έργο εξερευνά τη διάλυση του γάμου της με τον ηθοποιό του Stranger Things, David Harbour, ύστερα από δημοσιεύματα για φερόμενη απιστία εκ μέρους του.

Νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε προϊδεάσει το κοινό για νέα μουσική, δηλώνοντας τον περασμένο μήνα ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από το podcast της Miss Me? «για να κάνω μερικά καινούρια πράγματα για λίγο».

Οι φήμες για νέο υλικό μετά το άλμπουμ του 2018 No Shame ξεκίνησαν ήδη από το 2020, όταν η Allen είχε δηλώσει πως είχε ολοκληρώσει ένα νέο άλμπουμ και εργαζόταν παράλληλα πάνω σε τρία μιούζικαλ – αν και εκείνο το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε ποτέ.