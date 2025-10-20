Οι Haircut 100 επιστρέφουν μετά από 42 χρόνια με νέο άλμπουμ και single

Η είδηση έρχεται έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του single "The Unloving Plum", το οποίο αναδείχθηκε ως "Record of the Week" του BBC Radio 2 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους μακροχρόνιους fans του συγκροτήματος των ’80s.

Γνωστοί για τα κλασικά τους κομμάτια "Favourite Shirts (Boy Meets Girl)", "Love Plus One", "Fantastic Day" και "Nobody’s Fool", οι Haircut 100 επανενώθηκαν το 2023 για μια σειρά συναυλιών και διασκεύασαν μάλιστα τη μεγάλη επιτυχία του Harry Styles, "As It Was", ζωντανά στα ιστορικά Maida Vale Studios του BBC.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συγκροτήματος, η επανένωσή τους «περνά στο επόμενο επίπεδο», με την είδηση του νέου άλμπουμ Boxing The Compass, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026, καθώς και με μια νέα περιοδεία – την πρώτη πλήρη headline περιοδεία τους από το 2023.

Το Boxing The Compass, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, θα αποτελέσει το δεύτερο άλμπουμ από την κλασική σύνθεση της μπάντας, έπειτα από το Pelican West του 1982, που είχε γίνει πλατινένιο. Στη σύνθεση συμμετέχουν οι Nick Heyward (φωνητικά, κιθάρα), Graham Jones (κιθάρα), Les Nemes (μπάσο) και Blair Cunningham (ντραμς).

Ακούστε το νέο single εδώ: