Ο μπασίστας των Limp Bizkit, Sam Rivers, πέθανε σε ηλικία 48 ετών

Το συγκρότημα μοιράστηκε την είδηση στα social media, περιγράφοντας τον Rivers όχι απλώς ως «τον μπασίστα μας», αλλά ως «την ψυχή μέσα στον ήχο». «Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Sam έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Το ταλέντο του ήταν αβίαστο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια», έγραψαν τα μέλη του συγκροτήματος.

«Μοιραστήκαμε τόσες πολλές στιγμές — άγριες, ήσυχες, όμορφες — και καθεμιά από αυτές είχε μεγαλύτερη σημασία επειδή ο Sam ήταν εκεί.»

«Ήταν ένας άνθρωπος που συναντάς μία φορά στη ζωή σου. Ένας αληθινός θρύλος ανάμεσα σε θρύλους. Και το πνεύμα του θα ζει για πάντα σε κάθε ρυθμό, σε κάθε σκηνή, σε κάθε μνήμη», συνέχισαν. «Σε αγαπάμε, Sam. Θα σε κουβαλάμε μαζί μας, πάντα. Αναπαύσου, αδελφέ. Η μουσική σου δεν τελειώνει ποτέ.»

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Οι Limp Bizkit, που αποτελούνται από τους Fred Durst, John Otto, DJ Lethal και Rivers, σχηματίστηκαν το 1994 και πιστώνονται για το ότι έφεραν τη “βαριά” μουσική στο mainstream, συνδυάζοντας hip-hop και rock.

Στα πιο επιτυχημένα τους άλμπουμ περιλαμβάνονται τα Significant Other, Chocolate Starfish και Hot Dog Flavored Water, ενώ είναι γνωστοί και για επιτυχίες όπως τα ‘Take a Look Around’ και ‘Rollin’ (Air Raid Vehicle)’, που έφτασαν στο Νο1 σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία.

Ο Rivers είχε τιμηθεί το 2000 με το βραβείο Gibson Award for Best Bassist.

Ο DJ Lethal σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του συγκροτήματος: «Είμαστε σε σοκ. Αναπαύσου με δύναμη, αδελφέ μου! Θα ζήσεις μέσα από τη μουσική σου και τις ζωές που βοήθησες να σωθούν με το έργο σου, τη φιλανθρωπία σου και τις φιλίες σου. Η καρδιά μας είναι ραγισμένη 💔 απόλαυσε κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου της ζωής. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.»

Ζήτησε, τέλος, από τους fans να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας του Rivers.