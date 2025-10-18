David Gilmour: Ο ήχος της αιωνιότητας επιστρέφει στο Circus Maximus

Ο David Gilmour επιστρέφει με το "The Luck and Strange Concerts", ένα ζωντανό άλμπουμ και φιλμ-ντοκουμέντο από τις μαγευτικές συναυλίες του στο Circus Maximus της Ρώμης.

Ο David Gilmour, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Pink Floyd, επιστρέφει με ένα ζωντανό άλμπουμ που μοιάζει με αποτύπωμα μνήμης πάνω στον χρόνο. Το The Luck and Strange Concerts καταγράφει στιγμές από την περιοδεία του 2024.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει κομμάτια από το πρόσφατο στούντιο έργο του, Luck and Strange, αλλά και από το Rattle That Lock του 2015, ενώ φυσικά δεν λείπουν οι μεγάλες αναμνήσεις: “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb”, τραγούδια που πια δεν ανήκουν σε καμία εποχή, μόνο σε όσους κάποτε ονειρεύτηκαν με τα μάτια κλειστά.

Μαζί με το άλμπουμ, ο Gilmour παρουσιάζει και την ταινία Live at the Circus Maximus, μια κινηματογραφική καταγραφή των φθινοπωρινών συναυλιών του στη Ρώμη. Εκεί όπου το αρχαίο αμφιθέατρο μετατράπηκε σε ναό του ηλεκτρισμού, και το “Comfortably Numb” αντήχησε σαν προσευχή στη νύχτα.

Για όσους θέλουν να ζήσουν τη στιγμή στο σύνολό της, κυκλοφορεί και μια super deluxe έκδοση που συνδυάζει το άλμπουμ, την ταινία και το Luck and Strange Studio/Live book, με φωτογραφίες της Polly Samson, της γυναίκας που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στον Gilmour, τόσο στη ζωή όσο και στη δημιουργία.

Ένας ζωντανός θρύλος, ένα αρχαίο στάδιο, μια κιθάρα που δεν χρειάζεται πια να ουρλιάξει για να πει τη δική της αλήθεια.

