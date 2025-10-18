Πληροφορίες

David Gilmour: Ο ήχος της αιωνιότητας επιστρέφει στο Circus Maximus

Ο David Gilmour επιστρέφει με το "The Luck and Strange Concerts", ένα ζωντανό άλμπουμ και φιλμ-ντοκουμέντο από τις μαγευτικές συναυλίες του στο Circus Maximus της Ρώμης.

Ο David Gilmour, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Pink Floyd, επιστρέφει με ένα ζωντανό άλμπουμ που μοιάζει με αποτύπωμα μνήμης πάνω στον χρόνο. Το The Luck and Strange Concerts καταγράφει στιγμές από την περιοδεία του 2024.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει κομμάτια από το πρόσφατο στούντιο έργο του, Luck and Strange, αλλά και από το Rattle That Lock του 2015, ενώ φυσικά δεν λείπουν οι μεγάλες αναμνήσεις: “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb”, τραγούδια που πια δεν ανήκουν σε καμία εποχή, μόνο σε όσους κάποτε ονειρεύτηκαν με τα μάτια κλειστά.

Μαζί με το άλμπουμ, ο Gilmour παρουσιάζει και την ταινία Live at the Circus Maximus, μια κινηματογραφική καταγραφή των φθινοπωρινών συναυλιών του στη Ρώμη. Εκεί όπου το αρχαίο αμφιθέατρο μετατράπηκε σε ναό του ηλεκτρισμού, και το “Comfortably Numb” αντήχησε σαν προσευχή στη νύχτα.

Για όσους θέλουν να ζήσουν τη στιγμή στο σύνολό της, κυκλοφορεί και μια super deluxe έκδοση που συνδυάζει το άλμπουμ, την ταινία και το Luck and Strange Studio/Live book, με φωτογραφίες της Polly Samson, της γυναίκας που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στον Gilmour, τόσο στη ζωή όσο και στη δημιουργία.

Ένας ζωντανός θρύλος, ένα αρχαίο στάδιο, μια κιθάρα που δεν χρειάζεται πια να ουρλιάξει για να πει τη δική της αλήθεια.

https://youtu.be/bythBg2BzFo?si=EMG3IwDRTmT69E6c

David Gilmour
Avopolis Team

Ο David Gilmour επιστρέφει με το "The Luck and Strange Concerts", ένα ζωντανό άλμπουμ και φιλμ-ντοκουμέντο από τις μαγευτικές συναυλίες του στο Circus Maximus της Ρώμης.

Ο David Gilmour, ο εμβληματικός κιθαρίστας των Pink Floyd, επιστρέφει με ένα ζωντανό άλμπουμ που μοιάζει με αποτύπωμα μνήμης πάνω στον χρόνο. Το The Luck and Strange Concerts καταγράφει στιγμές από την περιοδεία του 2024.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει κομμάτια από το πρόσφατο στούντιο έργο του, Luck and Strange, αλλά και από το Rattle That Lock του 2015, ενώ φυσικά δεν λείπουν οι μεγάλες αναμνήσεις: “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb”, τραγούδια που πια δεν ανήκουν σε καμία εποχή, μόνο σε όσους κάποτε ονειρεύτηκαν με τα μάτια κλειστά.

Μαζί με το άλμπουμ, ο Gilmour παρουσιάζει και την ταινία Live at the Circus Maximus, μια κινηματογραφική καταγραφή των φθινοπωρινών συναυλιών του στη Ρώμη. Εκεί όπου το αρχαίο αμφιθέατρο μετατράπηκε σε ναό του ηλεκτρισμού, και το “Comfortably Numb” αντήχησε σαν προσευχή στη νύχτα.

Για όσους θέλουν να ζήσουν τη στιγμή στο σύνολό της, κυκλοφορεί και μια super deluxe έκδοση που συνδυάζει το άλμπουμ, την ταινία και το Luck and Strange Studio/Live book, με φωτογραφίες της Polly Samson, της γυναίκας που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στον Gilmour, τόσο στη ζωή όσο και στη δημιουργία.

Ένας ζωντανός θρύλος, ένα αρχαίο στάδιο, μια κιθάρα που δεν χρειάζεται πια να ουρλιάξει για να πει τη δική της αλήθεια.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

David Gilmour

David Gilmour: Ο ήχος της αιωνιότητας επιστρέφει στο Circus Maximus

Ο David Gilmour επιστρέφει με το "The Luck and Strange Concerts", ένα ζωντανό άλμπουμ και...
bar italia

Οι bar italia επιστρέφουν με το "Some Like It Hot", το πιο αισθησιακό και ώριμο άλμπουμ τους ως τώρα

Οι bar italia παρουσιάζουν το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ τους "Some Like it Hot" που μόλις κυκλοφόρησε...
Nicki Minaj

Η Nicki Minaj ακυρώνει το νέο της άλμπουμ, κατηγορεί τον Jay-Z και το δράμα συνεχίζεται

Η ράπερ του "Starships" ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη μουσική, κατηγορώντας τον Jay-Z, τη Roc...

Featured

Electric Litany

Electric Litany – Desires

Ένας δίσκος βαθιά υπαρξιακός και ταυτόχρονα σωματικός. Mια συλλογή τραγουδιών που μοιάζουν να...
Ace Frehley

Έφυγε από τη ζωή ο Ace Frehley, o θρυλικός "Spaceman" των Kiss

Ο ιδρυτικός κιθαρίστας των Kiss, Ace Frehley, πέθανε στα 74 του ύστερα από ατύχημα στο σπίτι του....
Psychedelic Trips to Death

Ο υποκωφός θόρυβος των Psychedelic Trips to Death που δεν σταμάτησε ποτέ

Με αφορμή τις ζωντανές εμφανίσεις τους μαζί με τους γάλλους Vox Low σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι...

Best of Network