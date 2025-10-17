Η Nicki Minaj ακυρώνει το νέο της άλμπουμ, κατηγορεί τον Jay-Z και το δράμα συνεχίζεται

Η Nicki Minaj ξύπνησε ένα πρωί, άνοιξε το κινητό της, και αποφάσισε πως «φτάνει πια». Το έκτο της άλμπουμ; Ακυρώνεται. Η καριέρα της; Τέλος. Ο φταίχτης; Μα φυσικά, ο Jay-Z. Γιατί αφού πρόκειται να σταματήσεις τη μουσική, τουλάχιστον φρόντισε να έχει δράμα, κεφαλαία γράμματα και έναν δισεκατομμυριούχο να κατηγορείς.

«ΟΚ, δεν θα βγάλω το άλμπουμ πια. Καθόλου μουσική. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος τώρα, Jay-Z», έγραψε η Nicki. Και κάπου εκεί, οι Barbz (οι φανατικοί της) άρχισαν να οργανώνουν συλλογή υπογραφών στο Change.org με τίτλο “Give Jay-Z a Chill Pill”.

Η ίδια συνέχισε, βυθισμένη στο γνωστό της μανιφέστο περί «ναρκισσιστών που ρουφάνε την ενέργειά μου» και «ανθρώπων που δε θέλουν να κερδίζω». Κάπου ανάμεσα στα vibes & payola και στο CasiNO (ναι, το έγραψε έτσι), υπονόησε ότι προσπάθησαν να την εμποδίσουν να υπογράψει στη δισκογραφική της τον Lil Wayne και τον Drake, προφανώς, το timeline έχει γίνει τόσο παράλογο που η πραγματικότητα μοιάζει με fan fiction.

Αλλά η υπόθεση χοντραίνει: η Nicki υποστηρίζει πως ο Jay-Z της χρωστά 200 εκατομμύρια δολάρια από τη συμμετοχή της στο Tidal. Εκείνη λέει πως είχε το 3%. Εκείνος μάλλον λέει «ποια συμμετοχή;». Και κάπου ανάμεσα, ο Jack Dorsey από το Square κοιτάει αμήχανα και σκεφτόμαστε όλοι πως αυτή η ιστορία θα γίνει σίγουρα ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο Streaming, Screaming & Scheming.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, η Nicki βρήκε χρόνο να κατηγορήσει και τη CEO της Roc Nation, Desiree Perez, πως κρύβεται πίσω από τα ταμπλόιντ που γράφουν ότι πουλάει το σπίτι της για να πληρώσει αποζημίωση σε έναν σεκιουριτά. Ένας σεκιουριτάς που πιθανόν εκείνη τη στιγμή κοιτούσε το κινητό του και σκεφτόταν: «πώς μπλέχτηκα εγώ εδώ;».

Και φυσικά, η αιώνια κόντρα με την Cardi B φουντώνει ξανά, γιατί αν υπάρχει κάτι σταθερό στο σύμπαν των ραπ celebrities πέρα από τη βαρύτητα του χρυσού που φοράνε πάνω τους, είναι οι ραπ καβγάδες στο Twitter.

Θα ακυρωθεί πραγματικά το άλμπουμ; Κανείς δεν ξέρει. Ίσως κυκλοφορήσει τελικά σε κάποια στιγμή «καλλιτεχνικής αναγέννησης», ίσως γίνει NFT, ίσως απλώς εξατμιστεί στο timeline. Όπως και να ’χει, η Nicki απέδειξε ξανά ότι ακόμη κι όταν δεν κυκλοφορεί μουσική, καταφέρνει να είναι πιο viral από όσους το προσπαθούν καθημερινά.