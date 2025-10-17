Ο Sam Fender κερδίζει το Mercury Prize 2025 με το "People Watching"

Ο Sam Fender κατέκτησε το Mercury Prize 2025, τη σημαντικότερη βρετανική μουσική διάκριση της χρονιάς, για το άλμπουμ του People Watching. Ο τραγουδοποιός από το North Shields, που εδώ και χρόνια έχει αναδειχθεί σε αυθεντική φωνή της βρετανικής εργατικής τάξης, επικράτησε σε μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων: από την FKA twigs με το Eusexua και την PinkPantheress με το Fancy That, μέχρι τους Fontaines D.C., τους Pulp, και τον Pa Salieu.

Το People Watching είναι ένα άλμπουμ προσωπικό, ρεαλιστικό και με αρκετή ευαισθησία, όπου ο Fender παρατηρεί τον κόσμο γύρω του: βασικά τις ζωές των άλλων, την καθημερινή φθορά, τα μικρά δράματα της βρετανικής ψυχής. Με ήχο που παντρεύει τον λυρισμό του Springsteen με την ωμή ενέργεια των Arctic Monkeys, το άλμπουμ αποτυπώνει μια ολόκληρη γενιά που προσπαθεί να σταθεί όρθια μέσα στο χάος.

Ο ίδιος, παραλαμβάνοντας το βραβείο, είπε απλώς: «Αυτό είναι για όλους εκείνους που δεν πίστεψαν ποτέ ότι έχουν φωνή». Και κάπως έτσι, η βραδιά του Mercury Prize 2025 μετατράπηκε από τελετή βραβείων σε μια υπενθύμιση πως το τραγούδι, όταν είναι αληθινό, εξακολουθεί να αλλάζει τον αέρα γύρω μας.