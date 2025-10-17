Πληροφορίες

Η Courtney Barnett επιστρέφει με λιγότερο θόρυβο και περισσότερη αλήθεια

Το “Stay In Your Lane” σηματοδοτεί μια πιο ώριμη, εσωστρεφή φάση — γραμμένη με την ίδια ειρωνική τρυφερότητα που έκανε τη Barnett σύμβολο μιας γενιάς που ψάχνει νόημα μέσα στην καθημερινότητα.

Courtney Barnett
Avopolis Team

Η Courtney Barnett επιστρέφει με το νέο της single “Stay In Your Lane”, το πρώτο δείγμα νέου υλικού μετά το ορχηστρικό άλμπουμ End Of The Day. Μια επιστροφή λιτή, σχεδόν ψιθυριστή (όπως πάντα) αλλά γεμάτη από εκείνη τη χαρακτηριστική ειρωνική ευαισθησία (και λίγο περισσότερη ένταση) που κάνει τη Barnett να μοιάζει ταυτόχρονα κουρασμένη και ζωντανή.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μικρές, ιδιωτικές συναυλίες στις ΗΠΑ, από το Levon Helm Studios μέχρι την έρημο του Joshua Tree, χώρους που ταιριάζουν στην εσωστρεφή της ενέργεια. Στις 22 Οκτωβρίου, θα το ερμηνεύσει ζωντανά στο The Tonight Show με τον Jimmy Fallon, μια στιγμή που υπόσχεται να φέρει την ήρεμη δύναμή της μπροστά σε ένα ευρύτερο κοινό.

Μετά τα Lotta Sea Lice (2017), Tell Me How You Really Feel (2018) και Things Take Time, Take Time (2021), η Barnett δείχνει πως παραμένει πιστή στην τέχνη της απλότητας: λίγες νότες, λίγα λόγια, λίγο νεύρο και μια ολόκληρη αλήθεια να κρύβεται ανάμεσά τους.

Η Courtney Barnett είναι τραγουδοποιός από τη Μελβούρνη, γνωστή για τον κοφτερό, αυτοσαρκαστικό της λόγο και το ανεπιτήδευτο, lo-fi ύφος της. Ξεκίνησε να ξεχωρίζει με το The Double EP: A Sea of Split Peas (2013), ενώ το ντεμπούτο άλμπουμ της Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit (2015) την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αυθεντικές φωνές της indie rock σκηνής. Μετέπειτα κυκλοφορίες όπως τα άλμπουμ που αναφέραμε πιο πάνω και το συνεργατικό "Lotta Sea Lice" με τον Kurt Vile ανέδειξαν τη ροή της ανάμεσα στο χιούμορ και την υπαρξιακή παρατήρηση. Η μουσική της θα έλεγε κανείς ότις κινείται ανάμεσα στο grunge, τη folk και την ωμή εξομολόγηση, πάντα με εκείνη τη χαρακτηριστική της ειλικρίνεια που κάνει το απλό να μοιάζει σπουδαίο.

 

