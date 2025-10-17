Η Leigh-Anne ανακοινώνει το ντεμπούτο της "My Ego Told Me To"

Η Leigh-Anne κυκλοφορεί το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ My Ego Told Me, ένα έργο που μοιάζει περισσότερο με αναγέννηση παρά με ντεμπούτο. Με συνεργασίες από ονόματα όπως οι Clarence “Coffee” Jr., Owen Cutts, Khris Riddick και Fred Ball, το άλμπουμ απλώνεται ανάμεσα σε pop, R&B, dancehall και reggae, κουβαλώντας το νησιώτικο αίμα και τη καραϊβική της καταγωγή σαν ρυθμό που δεν σταματά ποτέ.

«Είναι η πιο αληθινή εκδοχή μου ως καλλιτέχνιδα», λέει η ίδια. «Ριζωμένη στη reggae, αλλά σημαδεμένη από την pop. Προσωπική, αληθινή, αδύνατο να τη βάλεις σε κουτί. Μέσα της υπάρχει ο κόσμος μου, οι κόρες μου, ο γάμος μου, οι μάχες μου, και η στιγμή που είπα “ως εδώ”. Από εδώ και πέρα, αυτή είναι η δική μου σκηνή».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα πρόσφατα singles “Been A Minute” και “Burning Up”, μαζί με το επερχόμενο “Dead and Gone” — ένα κομμάτι που, όπως υπονοεί ο τίτλος, μοιάζει να κλείνει την πόρτα στο παρελθόν.

Παράλληλα, η Leigh-Anne ανακοίνωσε και την περιοδεία ‘My Ego Told Me To Tour’, που θα ταξιδέψει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.

Ένα άλμπουμ σαν προσωπικό ημερολόγιο, γραμμένο με ρυθμούς, ιδρώτα και πείσμα, η Leigh-Anne δεν ψάχνει απλώς να ακουστεί... διεκδικεί τη φωνή της ξανά.