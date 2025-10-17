Πληροφορίες

Η Leigh-Anne ανακοινώνει το ντεμπούτο της "My Ego Told Me To"

Με ρίζες στη reggae και καρδιά στην pop, η Leigh-Anne παρουσιάζει ένα άλμπουμ που συνδυάζει την καραϊβική της κληρονομιά με την προσωπική της διαδρομή.

Leigh-Anne
Avopolis Team

Η Leigh-Anne κυκλοφορεί το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ My Ego Told Me, ένα έργο που μοιάζει περισσότερο με αναγέννηση παρά με ντεμπούτο. Με συνεργασίες από ονόματα όπως οι Clarence “Coffee” Jr., Owen Cutts, Khris Riddick και Fred Ball, το άλμπουμ απλώνεται ανάμεσα σε pop, R&B, dancehall και reggae, κουβαλώντας το νησιώτικο αίμα και τη καραϊβική της καταγωγή σαν ρυθμό που δεν σταματά ποτέ.

«Είναι η πιο αληθινή εκδοχή μου ως καλλιτέχνιδα», λέει η ίδια. «Ριζωμένη στη reggae, αλλά σημαδεμένη από την pop. Προσωπική, αληθινή, αδύνατο να τη βάλεις σε κουτί. Μέσα της υπάρχει ο κόσμος μου, οι κόρες μου, ο γάμος μου, οι μάχες μου, και η στιγμή που είπα “ως εδώ”. Από εδώ και πέρα, αυτή είναι η δική μου σκηνή».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα πρόσφατα singles “Been A Minute” και “Burning Up”, μαζί με το επερχόμενο “Dead and Gone” — ένα κομμάτι που, όπως υπονοεί ο τίτλος, μοιάζει να κλείνει την πόρτα στο παρελθόν.

Παράλληλα, η Leigh-Anne ανακοίνωσε και την περιοδεία ‘My Ego Told Me To Tour’, που θα ταξιδέψει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη

Ένα άλμπουμ σαν προσωπικό ημερολόγιο, γραμμένο με ρυθμούς, ιδρώτα και πείσμα, η Leigh-Anne δεν ψάχνει απλώς να ακουστεί... διεκδικεί τη φωνή της ξανά.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Sam Fender

Ο Sam Fender κερδίζει το Mercury Prize 2025 με το "People Watching"

Ο τραγουδοποιός από το North Shields κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο της βρετανικής μουσικής σκηνής.
Courtney Barnett

Η Courtney Barnett επιστρέφει με λιγότερο θόρυβο και περισσότερη αλήθεια

Το “Stay In Your Lane” σηματοδοτεί μια πιο ώριμη, εσωστρεφή φάση — γραμμένη με την ίδια ειρωνική...
Leigh-Anne

Η Leigh-Anne ανακοινώνει το ντεμπούτο της "My Ego Told Me To"

Με ρίζες στη reggae και καρδιά στην pop, η Leigh-Anne παρουσιάζει ένα άλμπουμ που συνδυάζει την...

Featured

Electric Litany

Electric Litany – Desires

Ένας δίσκος βαθιά υπαρξιακός και ταυτόχρονα σωματικός. Mια συλλογή τραγουδιών που μοιάζουν να...
Psychedelic Trips to Death

Ο υποκωφός θόρυβος των Psychedelic Trips to Death που δεν σταμάτησε ποτέ

Με αφορμή τις ζωντανές εμφανίσεις τους μαζί με τους γάλλους Vox Low σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι...
Orbit Culture

Orbit Culture – Death Above Life

Μια περίπου αντικειμενική κριτική για ένα σουηδικό death metal LP που θυμίζει πολύ… υβρίδιο...

Best of Network