Οι Cult κάνουν παύση από τις περιοδείες για να «επαναφορτίσουν τις πνευματικές τους μπαταρίες»

Μέσα από ανάρτηση στο Instagram, το συγκρότημα γνωστοποίησε ότι θα πάρει ένα μεγάλο διάλειμμα από τις ζωντανές εμφανίσεις — με την περιοδεία τους να ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες — ώστε να επικεντρωθούν σε άλλα δημιουργικά σχέδια, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος.

«Η Μητέρα Φύση ακολουθεί έναν κύκλο αλλαγής και εξέλιξης που είναι αναπόφευκτος», ξεκινούσε η ανακοίνωση. «Οι φάσεις της σελήνης αλλάζουν, οι παλίρροιες ανεβαίνουν και πέφτουν. Η αλλαγή είναι αναγκαία για τη δημιουργία και την αναγέννηση. Με αυτή τη σκέψη, και μετά τις τελευταίες ημερομηνίες της τρέχουσας περιοδείας μας The Cult/Death Cult 8525 Tour, αποφασίσαμε να απομακρυνθούμε από τις περιοδείες για αόριστο χρονικό διάστημα.

Έχουμε περιοδεύσει εντατικά τα τελευταία χρόνια, και τώρα ήρθε η ώρα να στραφούμε στη συγγραφή, την ηχογράφηση νέας μουσικής και την εξερεύνηση άλλων πρότζεκτ που θα αποκαλυφθούν σταδιακά. Είναι η στιγμή να στραφούμε προς τα μέσα, για να επαναφορτίσουμε τις πνευματικές μας μπαταρίες».

Η μπάντα επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει τις τελευταίες εμφανίσεις της μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. «Όταν επιστρέψουμε στη σκηνή, θα είναι με ακόμη μεγαλύτερη φωτιά και ενέργεια, την οποία θα μοιραστούμε μαζί σας όλους», ανέφερε η δήλωση. «Ο δεσμός μας είναι κοινοτικός — και δεν θα σπάσει, απλώς θα παύσει προσωρινά. Μέχρι τότε, μας απομένουν πέντε εμφανίσεις σε αυτή την περιοδεία, που θα ολοκληρωθεί στο The Shrine του Λος Άντζελες στις 30 Οκτωβρίου. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί 40 χρόνια The Cult και Death Cult».

Οι Cult σχηματίστηκαν αρχικά το 1983 με το όνομα Death Cult και ένα χρόνο αργότερα υιοθέτησαν το γνωστό τους όνομα. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Under The Midnight Sun (2022).

Πέρσι, ο τραγουδιστής Ian Astbury είχε μιλήσει στο NME για την πρόσφατη αναβίωση του goth στην pop κουλτούρα («όπου οι γυναίκες παίρνουν τα σπαθιά και οδηγούν τον δρόμο»), αλλά και για την πρόθεση του συγκροτήματος να αμφισβητήσει την ταμπέλα του "heritage act".

Μιλώντας για το μέλλον των The Cult και τη συνεργασία του με τον κιθαρίστα Billy Duffy, ο Astbury είπε: «Τι δείχνει το μέλλον; Καμία ιδέα. Είναι χάος αυτή τη στιγμή, απόλυτη αναρχία. Το σχέδιο είναι να μην υπάρχει σχέδιο. Να είμαστε διαισθητικοί, να ενεργούμε στη στιγμή. Καριέρα; Τι σημαίνει καριέρα; Σχέδια; Δεν υπάρχουν σχέδια. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Είμαι παρορμητικός, ό,τι με χτυπά, το ακολουθώ».

Και πρόσθεσε: «Οι Cult είναι ένα δικό τους πλάσμα, ένα πολύμορφο υβρίδιο. Ο Billy έχει αυτή την πρακτική, γειωμένη, μαντσεστεριανή πλευρά, κι αυτό με συγκρατεί — γιατί εγώ είμαι σαν αστραπή, παντού ταυτόχρονα».