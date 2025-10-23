Πληροφορίες

Ο Westerman, η Αθήνα, η Ύδρα και το "A Jackal’s Wedding"

Ο Βρετανός τραγουδοποιός Westerman έγραψε το νέο του άλμπουμ στην Αθήνα και το ηχογράφησε στην Ύδρα, με την παραγωγό Marta Salogni (Björk, The xx, Sampha).

Westerman
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Ο Westerman (κατά κόσμον Will Westerman) επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ A Jackal’s Wedding, που κυκλοφορεί στις 7 Νοεμβρίου από τη Partisan Records. Ένα έργο που γράφτηκε στην Αθήνα και ηχογραφήθηκε στην Ύδρα, μέσα σε έναν καύσωνα, με μοναδικό όργανο μια drum machine, ένα άλμπουμ που αποδεικνύει πως η ανάγκη μπορεί να γίνει αισθητική.

Σε συνεργασία με τη σπουδαία παραγωγό Marta Salogni (Björk, The xx, Sampha), ο Westerman πέρασε πέντε εβδομάδες στο Old Carpet Factory, το παλαιό ταπητουργείο, ένα μισοερειπωμένο αλλά μαγευτικό αρχοντικό του 17ου αιώνα, μεταμορφωμένο σε στούντιο και καλλιτεχνικό χώρο. «Όταν αφήνεις τους περιορισμούς του τόπου να μπουν στη δουλειά σου, γίνονται οργανικό κομμάτι της», είπε ο ίδιος. «Αυτός ο δίσκος είναι αυθεντικός εκ των πραγμάτων».

Το νέο single "Nevermind" είναι ένα ειρωνικά πικρό τραγούδι για την αλλοίωση του νοήματος «από κακούς δρώντες», όπως το περιγράφει ο ίδιος, ένας υπόγειος σχολιασμός για την παρακμή της επικοινωνίας στην εποχή της δηθενιάς και των "bad actors". Προηγήθηκαν τα "Adriatic" και "About Leaving", τραγούδια που ήδη προοικονομούν έναν δίσκο πιο ώριμο, πιο απογυμνωμένο και ταυτόχρονα πιο φωτεινό.

Μετά τα Your Hero Is Not Dead (2020) και An Inbuilt Fault (2023), το A Jackal’s Wedding δείχνει έναν Westerman να επιστρέφει στην ουσία: στην αποδοχή του ατελούς, στη συνάντηση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ίσως να είναι το πιο ειλικρινές του έργο ως τώρα, ένα άλμπουμ γεννημένο ανάμεσα σε δύο ήλιους, αυτόν της Ελλάδας και εκείνον της εσωτερικής του αναζήτησης.

 

