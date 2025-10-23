Ο Apparat στο Ωδείο Αθηνών: Η μελαγχολία του Βερολίνου ξεσηκώνει την Κυριακή της Αθήνας

Από τα πρώτα του βήματα στη σκηνή του Βερολίνου, μέχρι τη συνεργασία του με τους Modeselektor ως Moderat, ο Apparat (aka Sascha Ring) κατάφερε να φτιάξει έναν δικό του μικρόκοσμο, εκεί όπου η electronica συναντά τη μελαγχολία της κλασικής σύνθεσης. Κάθε του άλμπουμ μοιάζει με ημερολόγιο εσωτερικών μεταβάσεων, από τον άγριο ρυθμό του Walls (Shitkatapult, 2007) μέχρι τη συγκρατημένη συγκίνηση του The Devil’s Walk (Mute, 2011) ο Ring δείχνει πως η τεχνολογία μπορεί να γίνει ποίηση, αρκεί να της επιτρέψεις να τρέμει.

Η μουσική του Apparat δεν είναι ποτέ άνετη. Σε βυθίζει σε έναν ήχο όπου η σιωπή έχει την ίδια βαρύτητα με τα beats, όπου μια χορδή μπορεί να σε γονατίσει πιο εύκολα από μια πτώση στα decibels. Και κάπως έτσι, χωρίς ποτέ να επιδιώξει τη φήμη ή τη μόδα, ο Apparat έγινε ένας από τους πιο ανθρώπινους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής electronica, ένας συνθέτης που εξακολουθεί να ψάχνει φως μέσα στο reverb.

Από τότε, ο Sascha Ring ακολουθεί μια πορεία σχεδόν αντι-καριερίστα. Προτιμά τις σιωπές από τα δελτία Τύπου, τα στούντιο από τα φώτα. Μετά τη συνεργασία του με τους Modeselektor στους Moderat, ένα τρίο που καθόρισε την έννοια του συναισθηματικού techno της δεκαετίας του 2010, ο Apparat επέστρεψε στη μοναξιά του δημιουργού για να συνθέσει μουσική που μοιάζει περισσότερο με κινηματογράφημα παρά με club track.

Το Krieg und Frieden (Music for Theatre) που κυκλοφόρησε από τη Mute το 2013, βασισμένο στο "Πόλεμος και Ειρήνη" του Τολστόι, τον βρήκε να συνδυάζει έγχορδα με glitch και ambient ηχοτοπία, παραδίδοντας μια από τις πιο συγκινητικές αποδόσεις του κλασικού έργου στη σύγχρονη μουσική. Λίγα χρόνια αργότερα, στο LP5 (Mute, 2019), ο ήχος του ωριμάζει ακόμα περισσότερο, γίνεται πιο οργανικός, πιο σωματικός, σαν να θέλει να ψηλαφήσει τον κόσμο χωρίς οθόνες.

Πέρα όμως από τα άλμπουμ, ο Apparat έχει αφήσει το αποτύπωμά του και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση: από το "Goodbye" που έκλεινε το Dark του Netflix, μέχρι τις συνεργασίες του με σκηνοθέτες που αναζητούν εκείνο το άυλο συναίσθημα ανάμεσα στην αγωνία και τη λύτρωση και τη σειρά των τεσσάρων άλμπουμ Soundtracks που κυκλοφόρησαν από την It's Complicated Records το 2020..

Σήμερα, μετά από δύο δεκαετίες πειραματισμών, ο Sascha Ring εξακολουθεί να υπενθυμίζει πως η ηλεκτρονική μουσική πέρα από είδος, ήχος ή κατάσταση είναι και μια μορφή μνήμης. Ένας τρόπος να θυμόμαστε ό,τι δεν ειπώθηκε ποτέ. Και με το LP5 (ίσως η πιο ολοκληρωμένη στιγμή του) δείχνει ότι δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει, αρκεί να μπορεί να αναπνεύσει. Ο Sascha Ring κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους: τη μαθηματική αυστηρότητα της παραγωγής και την εύθραυστη ειλικρίνεια του συναισθήματος.

Σε μια εποχή που η ηλεκτρονική μουσική συχνά καταναλώνεται χωρίς βάθος, ο Apparat παραμένει ένας καλλιτέχνης που επιμένει να ψάχνει την ψυχή πίσω από το σύρμα και το κύμα. Οι εμφανίσεις του δεν είναι απλώς μουσικές στιγμές· είναι υπενθυμίσεις ότι η μελαγχολία μπορεί να είναι και χορευτική, ότι η χαρά μπορεί να είναι και θλιμμένη — κι ότι το φως, όταν το βρεις μέσα στο reverb, σε αλλάζει για πάντα.

Στις 26 Οκτωβρίου, η Αθήνα θα έχει την ευκαιρία να βυθιστεί ξανά σε αυτό το σύμπαν. Να θυμηθεί πως η Κυριακή δεν είναι απαραίτητα το τέλος της εβδομάδας — μπορεί να είναι και η αρχή μιας νέας ακουστικής αποκάλυψης.

Ο Apparat επιστρέφει στην Αθήνα την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, για να ανοίξει τη φθινοπωρινή σεζόν των EDEN SUNDAY parties στο Ωδείο Αθηνών και η αίσθηση είναι πως δεν θα είναι απλώς ένα DJ set, αλλά μια τελετουργία ήχου. Μαζί του, οι Night Manœuvres, η νέα συνεργασία των Absolute. και Dot Major (των London Grammar), καθώς και ο resident Jay Jay, σε ένα line-up που υπόσχεται να μετατρέψει την Κυριακή σε πνευματική εμπειρία υπό ρυθμό.

ΙΝΦΟ για το σκονάκι σου:

EDEN presents:

APPARAT

+ NIGHT manoeuvres

+ JAY JAY



ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

26 OKTΩΒΡΙΟΥ 2025

17:30 - 00:00

