Ο Nick Cave και οι Bad Seeds ανακοινώνουν το "Live God"

Ο Nick Cave δεν σταματά να μεταμορφώνει τη σκηνή σε τόπο εξομολόγησης. Μετά την κυκλοφορία του Wild God, ο ίδιος και οι Bad Seeds ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του Live God — ενός ζωντανού άλμπουμ που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του 2024–2025 και κυκλοφορεί στις 5 Δεκεμβρίου. Ένα ντοκουμέντο πίστης, οδύνης και λύτρωσης· όπως ακριβώς θα το ήθελε ο Cave.

Στο tracklist, τα περισσότερα κομμάτια προέρχονται από το Wild God, αλλά δεν λείπουν και οι σκοτεινές προσευχές της δισκογραφίας του: το "Red Right Hand", το "Carnage" και άλλες στιγμές που χτίζουν το τελετουργικό. Ηχογραφήσεις που αποτυπώνουν την ηλεκτρισμένη παρουσία του Cave και της μπάντας του – του Warren Ellis, του Colin Greenwood, του Jim Sclavunos, του George Vjestica, του Larry Mullins και της Carly Paradis.

Ιδιαίτερη θέση έχει η εκτέλεση του "Wild God" στο Παρίσι, σε μια συναυλία που λέγεται πως παρακολούθησε και λάτρεψε ο Bob Dylan, σαν να αναγνώρισε σ’ εκείνη τη νύχτα έναν απόγονο της δικής του μυθικής σκηνικής ιεροτελεστίας.

Η περιοδεία Wild God Tour ολοκληρώνεται το 2025 σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, ενώ θα ακολουθήσουν ευρωπαϊκές και βρετανικές ημερομηνίες την άνοιξη και το καλοκαίρι. Μέχρι τότε, το Live God υπόσχεται να κρατήσει ζωντανό το ιερό πάθος των Bad Seeds, εκεί όπου το ροκ γίνεται προσευχή, κι ο πόνος, μουσική.