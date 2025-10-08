Ο Justin Vernon «παραιτείται» και κάνει οντισιόν για τον νέο Bon Iver στο βίντεο του "Day One"

Ο Bon Iver παρουσίασε το νέο βίντεο για το “Day One” (με τη συμμετοχή των Dijon και Flock of Dimes), που κυκλοφορεί σήμερα — την ίδια στιγμή που ο Justin Vernon «ανακοινώνει» την… αποχώρησή του και κάνει οντισιόν για τον αντικαταστάτη του.

Με μούσια, σκούφους και μια γενναία δόση αυτοσαρκασμού, δεκάδες υποψήφιοι ανταποκρίνονται στο ανοιχτό κάλεσμα: Cristin Milioti, Jacob Elordi, Annie Clark (St. Vincent), Jenn Wasner (Flock of Dimes), Dijon, ο ίδιος ο Vernon και πολλοί ακόμη. Από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, με face paint ή πατίνια, κάθε “υποψήφιος” φέρνει τη δική του εκδοχή στο τραγούδι — και η αναζήτηση παραμένει… ανοιχτή.

Το “Day One” προέρχεται από το νέο άλμπουμ του Bon Iver, SABLE, fABLE, το πρώτο τους εδώ και έξι χρόνια. Σε παραγωγή Justin Vernon και Jim-E Stack, με ηχογράφηση στο April Base του Vernon στο Ουισκόνσιν και mastering από τη Heba Kadry, το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με BJ Burton, Carter Faith, Cory Henry, Danielle Haim, Dijon, Greg Leisz, Jacob Collier, Jenn Wasner, Mk.gee, Rob Moose, Tobias Jesso Jr. και άλλους.