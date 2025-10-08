Πληροφορίες

Οι Queen παραμένουν οι πιο πολυακουσμένοι rock ήρωες του 21ου αιώνα στη Βρετανία

Οι Queen βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα πιο πολυακουσμένα rock συγκροτήματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Ηνωμένου Βασιλείου στον 21ο αιώνα.

Η λίστα, που συντάχθηκε με αφορμή τη φετινή National Album Day από τον οργανισμό Phonographic Performance Limited (PPL) — υπεύθυνο για την αδειοδότηση μουσικής σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς — αποκαλύπτει μια φαινομενική απροθυμία των Βρετανών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών να προβάλλουν σύγχρονη rock μουσική.

Από τις πιο «νέες» μπάντες της λίστας είναι οι Kings of Leon από το Τενεσί και οι The Killers από το Λας Βέγκας, που κυκλοφόρησαν τις πρώτες τους ηχογραφήσεις το 2003. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι David Bowie, Fleetwood Mac και The Rolling Stones, οι οποίοι εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1960.

Η υπόλοιπη λίστα συμπληρώνεται από U2 και The Police (δεκαετία του 1970), καθώς και τους Oasis και Stereophonics (δεκαετία του 1990).

«Αυτός ο κατάλογος δείχνει πως η rock μουσική, μέσα στις δεκαετίες, συνεχίζει να ευδοκιμεί στα βρετανικά ραδιοκύματα», δήλωσε ο Peter Leathem, διευθύνων σύμβουλος της PPL — μάλλον αγνοώντας την απουσία συγκροτημάτων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια. «Συγχαρητήρια στους Queen για αυτή τη σπουδαία διάκριση, σε μια τόσο σημαντική επέτειο από την πρώτη τους Νο1 κυκλοφορία, το A Night at the Opera του 1975. Είναι απόδειξη του τεράστιου και αγαπημένου καταλόγου τους ότι εξακολουθούν να σημαίνουν τόσα πολλά για το κοινό μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με την PPL, τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια των Queen σε βρετανική τηλεόραση και ραδιόφωνο στον 21ο αιώνα είναι τα "A Kind Of Magic", "I Want To Break Free", "Don’t Stop Me Now", "Radio Ga Ga" και "Somebody To Love".

«Εκπληκτικά νέα!» σχολίασε ο Brian May. «Αν σκεφτεί κανείς ότι τα περισσότερα από τα σημαντικά έργα των Queen δημιουργήθηκαν τον 20ό αιώνα, είναι απίστευτο να βρισκόμαστε στην κορυφή μιας λίστας του 21ου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μας».

Το A Night At The Opera θα επανακυκλοφορήσει σε crystal clear βινύλιο με χρυσές ετικέτες στις 18 Οκτωβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο (στο πλαίσιο του National Album Day) και στις 17 Οκτωβρίου στον υπόλοιπο κόσμο, ενώ το "Bohemian Rhapsody" θα κυκλοφορήσει σε διαφανές μπλε βινύλιο, σε εκδόσεις 7” και 12”, στις 31 Οκτωβρίου. Θα είναι επίσης διαθέσιμο ως εικόνα-δίσκος 12” και μπλε κασέτα single μέσω του επίσημου Queen webstore.

 

 

 

