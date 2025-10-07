Luvcat και John Cooper Clarke, το πιο αναπάντεχο ντουέτο της χρονιάς

Η Luvcat ξαναγεννά το πιο αγαπημένο της single μέσα από ένα φιλμ-όνειρο σε σκοτεινούς τόνους. Το "He’s My Man (The Anniversary)" είναι η νέα εκδοχή του τραγουδιού που την καθιέρωσε, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του θρυλικού punk ποιητή Dr. John Cooper Clarke, ενός από τα πιο εμβληματικά προσώπα της βρετανικής αντικουλτούρας. Μαζί, μεταμορφώνουν την ερωτική εμμονή σε κάτι πιο βαθύ, πιο υπόγειο, πιο επικίνδυνο.

Η συνεργασία γεννήθηκε σχεδόν τυχαία στα Northern Music Awards, όπου ο Clarke τιμήθηκε για τη συνολική του προσφορά και η Luvcat απέσπασε το βραβείο Breakthrough Artist of the Year. «Ήμουν τρομερά αγχωμένη να του μιλήσω», θυμάται. «Ο πατέρας μου ήταν punk, κι ο John ακουγόταν πάντα στο σπίτι. Τελικά πλησίασα το τραπέζι του και ήταν ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου. Δεν μπορώ να φανταστώ πιο cool τύπο να παίξει τον δηλητηριασμένο μου σύζυγο».

Το βίντεο, γυρισμένο ξανά στο Enfield cottage όπου είχε κινηματογραφηθεί και το αρχικό clip, βουτά ακόμα πιο βαθιά στο μακάβριο. Η Luvcat μιλά για μια «αλυσίδα παραφροσύνης»: μια chain-smoker νοικοκυρά που χάνει σιγά-σιγά τα λογικά της ανάμεσα στα πιάτα και στις φαντασιώσεις της. Το σκηνικό του γυρίσματος ήταν τόσο σουρεαλιστικό όσο και το ίδιο το τραγούδι, με ένα σμήνος σφηκών να περιφέρεται πάνω από το πλατό, σαν να συμμετείχε κι αυτό στην τελετή.

Ο Clarke, με το γνωστό του χιούμορ, σχολιάζει: «Έψαχναν για ένα πιθανό πτώμα, αλλά γιατί εμένα;;;»

Το "He’s My Man (The Anniversary)" προλογίζει το ντεμπούτο άλμπουμ της Luvcat, Vicious Delicious, που κυκλοφορεί στις 31 Οκτωβρίου από την AWAL. Όπως και το πρόσφατο single "Blushing", έτσι κι αυτό προβάλλει έναν κόσμο θεατρικό, υπνωτικό, γεμάτο επιθυμία και παραφορά. Έναν κόσμο όπου ο έρωτας δεν είναι ποτέ αθώος, αλλά μια σκιά που ψιθυρίζει, ένα φιλί που καίει, και τίποτα παραπάνω από μια όμορφη καταστροφή.