Doves: H επιστροφή ενός Manchester μύθου στη μελαγχολία και τη μνήμη

Οι Doves επιστρέφουν με το "So, Here We Are: Best of Doves", μια αναδρομή δύο δεκαετιών που περιλαμβάνει το ανέκδοτο "Spirit of Your Friend", ένα τραγούδι-ωδή στη φιλία και τη μνήμη.

Οι Doves, το μελαγχολικό τρίο από το Μάντσεστερ που πάντα ήξερε να ντύνει τη σιωπή με ήχο, επιστρέφουν με μια ανθολογία που συμπυκνώνει τη διαδρομή τους ως τώρα. Το So, Here We Are: Best of Doves, που κυκλοφορεί στις 14 Νοεμβρίου από την EMI, λειτουργεί σαν κάποιο είδος ημερολογίου, μια αναδρομή σε δύο δεκαετίες βροχερής ποίησης και υπόγειας έντασης.

Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται και ένα ανέκδοτο τραγούδι με τίτλο "Spirit of Your Friend", γραμμένο το 2005, τότε που η μπάντα αναζητούσε κατεύθυνση ανάμεσα στη μελαγχολία του Some Cities και τη σκοτεινή ομορφιά του Kingdom of Rust. Το κομμάτι, που παρέμενε θαμμένο για σχεδόν είκοσι χρόνια, ολοκληρώθηκε φέτος ύστερα από νέα επεξεργασία και ηχογραφήσεις. Ο Jez Williams θυμάται: «Είχα βυθιστεί σε ένα έντονο writer’s block τότε. Μέσα από την πλήρη μουσική εμβύθιση, γεννήθηκε αυτό το τραγούδι — μια προσπάθεια να αποδώσω το αίσθημα της νοσταλγίας και της απώλειας, αλλά και της ευγνωμοσύνης για όσους φίλους παραμένουν δίπλα μας».

Το "Spirit of Your Friend" λειτουργεί σχεδόν σαν φάντασμα, σαν μια φωνή από το παρελθόν που επιστρέφει για να φωτίσει το παρόν των Doves. Όπως και το πρόσφατο τους άλμπουμ Constellations For the Lonely (Φεβρουάριος 2025), επιβεβαιώνει ότι οι Jimi Goodwin και τα αδέρφια Andy και Jez Williams εξακολουθούν να ισορροπούν με μαεστρία ανάμεσα στη μελαγχολία και την ευφορία, χτίζοντας κόσμους από ηχώ, ρυθμό και μνήμη.

Από το The Universal Want του 2020 (την πρώτη τους δουλειά μετά από έντεκα χρόνια σιωπής) μέχρι σήμερα, οι Doves μοιάζουν να επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με τον χρόνο. Και το So, Here We Are δεν είναι απλώς ένα “best of”, αλλά μια αποχαιρετιστήρια επιστολή στο παρελθόν και υπόσχεση για ό,τι έρχεται.

 

 

