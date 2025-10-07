Πληροφορίες

Οι Foo Fighters κυκλοφορούν ένα μυστικό live EP για καλό σκοπό

Οι Foo Fighters αιφνιδιάζουν ξανά, κυκλοφορώντας απροειδοποίητα ένα νέο live EP αποκλειστικά στο Bandcamp.

Foo Fighters
Avopolis Team

Οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν απροειδοποίητα ένα νέο live EP με τίτλο Are Playing Where ???? Vol. 1. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των μυστικών συναυλιών που έδωσε η μπάντα σε μικρά club σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών τον Σεπτέμβριο.

Το EP είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω Bandcamp, με όλα τα έσοδα να διατίθενται σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ενάντια στην επισιτιστική ανασφάλεια σε San Luis Obispo, Santa Ana (Καλιφόρνια), Ουάσινγκτον D.C. και New Haven (Κονέκτικατ) — τις τέσσερις πόλεις όπου πραγματοποιήθηκαν οι συναυλίες.

Το πιο πρόσφατο στούντιο άλμπουμ των Foo Fighters, But Here We Are, κυκλοφόρησε το 2023 και ήταν το πρώτο τους χωρίς τον επί χρόνια ντράμερ Taylor Hawkins, που έφυγε από τη ζωή το 2022.

Νωρίτερα φέτος, ο Dave Grohl και η μπάντα χώρισαν τους δρόμους τους με τον διάδοχό του Josh Freese, ο οποίος εν τέλει εντάχθηκε στους Nine Inch Nails, ενώ τη θέση του στους Foo Fighters ανέλαβε ο Ilan Rubin, επίσης πρώην ντράμερ των Nine Inch Nails.

Πρόσφατα, οι Foo Fighters παρουσίασαν μια διασκευή στο “I Don’t Wanna Hear It” των Minor Threat, καθώς και ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Today’s Song”, το πρώτο πρωτότυπο υλικό τους μετά την κυκλοφορία του But Here We Are.

 

