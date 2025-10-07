Δείτε την Dua Lipa να διασκευάζει ζωντανά το "The Chain" των Fleetwood Mac

Η τραγουδίστρια έχει καθιερώσει να διασκευάζει ένα κομμάτι από κάποιον τοπικό καλλιτέχνη σε κάθε σταθμό της παγκόσμιας περιοδείας της “Radical Optimism”, η οποία ξεκίνησε το βορειοαμερικανικό της σκέλος στις αρχές του προηγούμενου μήνα.

Την περασμένη εβδομάδα (4 Οκτωβρίου), η Lipa έφερε το show της στο Λος Άντζελες, όπου απέδωσε φόρο τιμής στους Fleetwood Mac με μια δυναμική εκτέλεση του τραγουδιού του 1977, “The Chain”. Πριν ξεκινήσει το κομμάτι, είπε στο κοινό: «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας, έχω αφιερώσει χρόνο για να τιμήσω τους τοπικούς μουσικούς και να ανακαλύψω τι είναι αυτό που τους κάνει ξεχωριστούς — εκείνη τη μικρή σπίθα μαγείας που κουβαλούν».

Και πρόσθεσε: «Το επόμενο τραγούδι είναι από μια μπάντα που το πέτυχε αυτό εδώ, στο Λος Άντζελες. Δημιούργησαν έναν απίστευτο δίσκο τη δεκαετία του ’70… αυτό είναι το “The Chain”».

Μέχρι στιγμής, η Lipa έχει διασκευάσει μεγάλα ονόματα σε κάθε πόλη της περιοδείας της, ανάμεσά τους την Ariana Grande στο Μαϊάμι, τους Aerosmith στη Βοστώνη, τη Sinéad O’Connor στο Δουβλίνο, τους Daft Punk στη Λυών και τη Lorde στη Νέα Ζηλανδία.

Στη σκηνή, έχουν εμφανιστεί μαζί της και διάσημοι καλλιτέχνες για να ερμηνεύσουν δικά τους τραγούδια: ο Nile Rodgers το “Le Freak” στη Νέα Υόρκη, η Chaka Khan το “Ain’t Nobody” στο Σικάγο, οι Jamiroquai το “Virtual Insanity” στο Λονδίνο, ο Neil Finn το “Don’t Dream It’s Over” στο Όκλαντ και ο Kevin Parker (Tame Impala) το “The Less I Know The Better” στο Σίδνεϊ. Οι δύο εμφανίσεις της Dua Lipa στο Wembley τον Ιούνιο αποτέλεσαν αργότερα το αντικείμενο ενός mini-documentary με τίτλο “Dua Lipa – The Beat Before (Wembley Stadium)”, που παρουσίαζε πλάνα από τα παρασκήνια και στιγμιότυπα από το κοινό.