Ο Ed Sheeran σε ένα "One Shot" ταξίδι στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Ο Ed Sheeran επιστρέφει αλλά όχι με νέο άλμπουμ, αλλά με ένα κινηματογραφικό εγχείρημα που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική και στο ντοκιμαντέρ δρόμου. Το νέο Netflix special με τίτλο One Shot With Ed Sheeran, σε σκηνοθεσία του Philip Barantini (γνωστού από το βραβευμένο Adolescence και το έντονα ρεαλιστικό Boiling Point), υπόσχεται κάτι περισσότερο από μια απλή ζωντανή εμφάνιση.

Όπως δηλώνει και ο τίτλος, το show θα γυριστεί σε ένα μόνο συνεχόμενο πλάνο, μια τεχνική-υπογραφή του Barantini που δίνει στην εικόνα ρυθμό, ένταση και μια αίσθηση αδιάκοπης ροής — σαν να ακολουθείς τον ίδιο τον Sheeran στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Εκεί, με την κιθάρα στον ώμο, θα παίζει αυθόρμητα τα πιο γνωστά του κομμάτια σε πεζοδρόμια, σταθμούς του μετρό και πλατείες, ενώ θα αλληλεπιδρά με περαστικούς, θαυμαστές και τη ζωντανή ενέργεια της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ.

Το “One Shot With Ed Sheeran” κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 21 Νοεμβρίου, λίγους μόλις μήνες μετά την κυκλοφορία του όγδοου άλμπουμ του Play, που περιλαμβάνει τα singles "A Little More", "Azizam", "Old Phone" και "Sapphire". Παρότι η κριτική του NME το χαρακτήρισε ως “μια βιαστική επιστροφή στα γνωστά κόλπα του παρελθόντος”, ο Sheeran φαίνεται να ετοιμάζει κάτι πιο ευρύ και μακροπρόθεσμο: μια σειρά άλμπουμ με τίτλους εμπνευσμένους από τα κουμπιά του τηλεκοντρόλ — Pause, Fast Forward, Rewind και Stop — ενώ έχει ήδη αποκαλύψει ότι σχεδιάζει ακόμα και ένα μεταθανάτιο άλμπουμ με τίτλο Eject.

Μπορεί οι περισσότεροι καλλιτέχνες να ονειρεύονται το διπλό άλμπουμ ή τη μεγάλη περιοδεία, αλλά ο Sheeran μοιάζει να θέλει κάτι άλλο: να κάνει τη ζωή του ένα αδιάκοπο “μονοπλάνο”, ένα τραγούδι που δεν κόβεται ποτέ, όπως η πόλη που τον υποδέχεται.