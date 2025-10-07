Οι Rush επιστρέφουν στη σκηνή

Τα ιδρυτικά μέλη του θρυλικού καναδικού prog-rock συγκροτήματος, Geddy Lee και Alex Lifeson, θα συνοδεύονται από τη Γερμανίδα ντράμερ Anika Nilles, η οποία έγινε γνωστή στο YouTube στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και έκτοτε έχει περιοδεύσει με τον Jeff Beck, κυκλοφορώντας παράλληλα δίσκους ως σόλο καλλιτέχνις με τη μπάντα της, Nevell.

Η περιοδεία, με τίτλο “Fifty Something”, θα επισκεφθεί επτά αγορές στη Βόρεια Αμερική, με πολλαπλές ημερομηνίες σε επιλεγμένες πόλεις. Το συγκρότημα, μέλος του Rock & Roll Hall of Fame, θα ξεκινήσει με δύο συναυλίες στο Λος Άντζελες στις 7 και 9 Ιουνίου και θα ολοκληρώσει την περιοδεία στις 17 Σεπτεμβρίου στο Κλίβελαντ, περνώντας ενδιάμεσα από Πόλη του Μεξικού, Φορτ Γουόρθ (Τέξας), Σικάγο, Νέα Υόρκη και φυσικά το Τορόντο, την πατρίδα των Rush.

Μετά τον θάνατο του Peart, ο Lee είχε δείξει μεγαλύτερη διάθεση να περιοδεύσει ξανά ως RUSH, ενώ ο Lifeson ήταν πιο επιφυλακτικός. Ωστόσο, οι δύο τους έλαβαν από κοινού την απόφαση να επιστρέψουν στη σκηνή με την ευλογία της οικογένειας του Peart.

Σε δήλωσή του, ο Geddy Lee εξήγησε την απόφαση αυτή: «Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τότε που ο Alex κι εγώ παίξαμε τη μουσική των RUSH μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και συνοδοιπόρο Neil. Μια ολόκληρη ζωή τραγουδιών, στα οποία ρίξαμε ψυχή και σώμα, γράφοντας, ηχογραφώντας και παίζοντάς τα στη σκηνή. Κι έτσι, ύστερα απ’ όλα όσα μεσολάβησαν από εκείνη την τελευταία συναυλία, κάναμε μια βαθιά ενδοσκόπηση και καταλήξαμε στο ότι, γαμώτο, μας έλειψε όλο αυτό. Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα πενήντα-κάτι χρόνια της μουσικής των Rush.

Έτσι, το 2026, ο κολλητός μου Lerxst (δηλαδή ο Alex Lifeson) κι εγώ θα ξαναβγούμε στον δρόμο, για να τιμήσουμε το παρελθόν μας και τον Neil, παίζοντας μια μεγάλη επιλογή κομματιών των Rush σε λίγες επιλεγμένες πόλεις. Δεν είναι μικρό κατόρθωμα – γιατί, όπως όλοι ξέρουμε, ο Neil ήταν αναντικατάστατος».