Η Tori Amos στην εποχή των δράκων

Η Tori Amos επιστρέφει πιο μαχητική και οραματική από ποτέ.

Tori Amos
Avopolis Team

Η Tori Amos επιστρέφει την άνοιξη του 2026 με το νέο της άλμπουμ In Times of Dragons, που θα κυκλοφορήσει από τη Fontana, σηματοδοτώντας το 18ο κεφάλαιο στην καριέρα της. Το άλμπουμ περιγράφεται ως «ένα ταξίδι αντοχής και αφύπνισης, εκεί όπου η επιθυμία για ελευθερία συγκρούεται με τις δυνάμεις που επιδιώκουν να ελέγξουν και να φιμώσουν».

Η ίδια η Amos το αποκαλεί «μια μεταφορική ιστορία για τη μάχη της Δημοκρατίας ενάντια στην Τυραννία», μιλώντας με τη χαρακτηριστική της ποιητική οξύτητα για την «εσκεμμένη πυρπόληση της δημοκρατίας από τους ‘Δράκους της Εξουσίας’».

Για να συνοδεύσει την κυκλοφορία, η Amos ετοιμάζει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή περιοδεία της τελευταίας δεκαετίας — 17 χώρες σε δύο μήνες, από το Λονδίνο και το Παρίσι έως το Βερολίνο και τη Στοκχόλμη. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου για όσους προπαραγγείλουν το άλμπουμ, ενώ η γενική διάθεση θα ανοίξει στις 9 και 10 Οκτωβρίου μέσω Ticketmaster.

Ένα άλμπουμ-μανιφέστο για την εποχή των δράκων — εκεί όπου η φωνή της Tori παραμένει μια πράξη αντίστασης και ομορφιάς.

 

