«Να περάσει ο επόμενος»... Ο Roger Waters επιτίθεται ξανά στους Radiohead

Ο Waters έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Yorke και τους Radiohead στο παρελθόν. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε στραφεί εναντίον του Yorke και του Jonny Greenwood για τη στάση τους στο ζήτημα Ισραήλ–Παλαιστίνη. Ο συνιδρυτής των Pink Floyd είναι ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) από το 2011, και στο παρελθόν είχε καταδικάσει την απόφαση των Radiohead να δώσουν συναυλία στο Τελ Αβίβ το 2017.

Ο Yorke τότε είχε απαντήσει στη διαμάχη, δηλώνοντας: «Το να παίξεις σε μια χώρα δεν σημαίνει πως εγκρίνεις την κυβέρνησή της. Δεν υποστηρίζουμε τον Νετανιάχου περισσότερο απ’ ό,τι τον Τραμπ.»

Τώρα, ο Waters επανέρχεται στο θέμα μέσα από τη συνέντευξή του στο The Katie Halper Show. Όταν ρωτήθηκε για τον frontman των Radiohead, αρχικά είπε «ας μην μπούμε σ’ αυτό το θέμα», αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη: «Είναι ένας δειλός μικρός τύπος. Νομίζω ότι είναι δυσάρεστη παρέα».

Πρόσθεσε ακόμη: «Του έγραψα πολλά γράμματα, ξέρεις». Όταν ρωτήθηκε αν ο Yorke απάντησε, αποκάλυψε: «Ναι, απάντησε. Όλα αυτά θα είναι στο απομνημόνευμά μου. Ήταν πολύ σαρκαστικός και προσπαθούσε να φανεί αστείος».

Πρόσφατα, ο Yorke μοιράστηκε μια εκτενή ανάρτηση εξηγώντας τη στάση του για τη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης, μετά από ένα περιστατικό τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συγκρούστηκε με διαδηλωτή σε σόλο συναυλία του και αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τη σκηνή.