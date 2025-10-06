«Να περάσει ο επόμενος»... Ο Roger Waters επιτίθεται ξανά στους Radiohead

Ο Waters έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Yorke και τους Radiohead στο παρελθόν. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε στραφεί εναντίον του Yorke και του Jonny Greenwood για τη στάση τους στο ζήτημα Ισραήλ–Παλαιστίνη. Ο συνιδρυτής των Pink Floyd είναι ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) από το 2011, και στο παρελθόν είχε καταδικάσει την απόφαση των Radiohead να δώσουν συναυλία στο Τελ Αβίβ το 2017.
Ο Yorke τότε είχε απαντήσει στη διαμάχη, δηλώνοντας: «Το να παίξεις σε μια χώρα δεν σημαίνει πως εγκρίνεις την κυβέρνησή της. Δεν υποστηρίζουμε τον Νετανιάχου περισσότερο απ’ ό,τι τον Τραμπ.»
Τώρα, ο Waters επανέρχεται στο θέμα μέσα από τη συνέντευξή του στο The Katie Halper Show. Όταν ρωτήθηκε για τον frontman των Radiohead, αρχικά είπε «ας μην μπούμε σ’ αυτό το θέμα», αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη: «Είναι ένας δειλός μικρός τύπος. Νομίζω ότι είναι δυσάρεστη παρέα».
Πρόσθεσε ακόμη: «Του έγραψα πολλά γράμματα, ξέρεις». Όταν ρωτήθηκε αν ο Yorke απάντησε, αποκάλυψε: «Ναι, απάντησε. Όλα αυτά θα είναι στο απομνημόνευμά μου. Ήταν πολύ σαρκαστικός και προσπαθούσε να φανεί αστείος».
Πρόσφατα, ο Yorke μοιράστηκε μια εκτενή ανάρτηση εξηγώντας τη στάση του για τη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης, μετά από ένα περιστατικό τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συγκρούστηκε με διαδηλωτή σε σόλο συναυλία του και αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τη σκηνή.
«Πέρυσι, κάποιος μου φώναξε από το σκοτάδι την ώρα που έπιανα την κιθάρα για να παίξω το τελευταίο τραγούδι μόνος μου, μπροστά σε 9.000 άτομα στη Μελβούρνη. Δεν μου φάνηκε η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσω τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», ξεκίνησε να λέει ο Thom Yorke. «Έπειτα, έμεινα σοκαρισμένος βλέποντας ότι η σιωπή μου εκλήφθηκε ως συνενοχή, και δυσκολεύτηκα να βρω έναν τρόπο να απαντήσω, συνεχίζοντας παράλληλα την περιοδεία.»
«Αυτή η σιωπή, η προσπάθειά μου να δείξω σεβασμό σε όσους υποφέρουν και έχουν πεθάνει, χωρίς να υποβαθμίσω το θέμα σε μερικές λέξεις, έδωσε την ευκαιρία σε ορισμένες ομάδες να χρησιμοποιήσουν εκφοβισμό και συκοφαντία για να γεμίσουν τα κενά. Το μετανιώνω που τους έδωσα αυτό το περιθώριο. Είχε τεράστιο αντίκτυπο στην ψυχική μου υγεία,» συνέχισε, προσθέτοντας πως η μουσική του θα έπρεπε από μόνη της να αποδεικνύει ότι «δεν θα μπορούσε ποτέ να υποστηρίξει οποιαδήποτε μορφή εξτρεμισμού ή απανθρωποποίησης των άλλων».
Ο Yorke χαρακτήρισε τον Νετανιάχου “εντελώς εκτός ελέγχου”, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα «να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση ώστε να σταματήσει η βία», ενώ υπογράμμισε ότι «το άκριτο σύνθημα Free Palestine που επαναλαμβάνεται παντού δεν απαντά στο απλό ερώτημα: γιατί δεν έχουν ακόμη επιστραφεί όλοι οι όμηροι; Για ποιον δυνατό λόγο;».
Την περασμένη χρονιά, ο κιθαρίστας των Radiohead, Ed O’Brien, είχε επίσης τοποθετηθεί για τη σύγκρουση γράφοντας:
«Όπως πολλοί από εσάς, βρήκα τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου και όσα ακολούθησαν απερίγραπτα φρικτά... Οτιδήποτε προσπάθησα να γράψω μου φαίνεται τόσο ανεπαρκές. Κατάπαυση του πυρός τώρα. Επιστρέψτε τους ομήρους.»
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το συγκρότημα επιβεβαίωσε μια σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο — τις πρώτες τους ζωντανές εμφανίσεις μετά από επτά χρόνια. Οι Radiohead θα παίξουν σε Μαδρίτη, Μπολόνια, Κοπεγχάγη, Βερολίνο και στο O2 του Λονδίνου.