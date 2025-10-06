O Searows ανακοίνωσε νέο άλμπουμ, ένα λυρικό παραμύθι για την λύτρωση

Ο Searows ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλο Death in the Business of Whaling, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου 2026 μέσω της Last Recordings On Earth. Μαζί με την ανακοίνωση παρουσιάστηκε και το πρώτο single, "Dearly Missed", συνοδευόμενο από ένα βίντεο σε σκηνοθεσία Karlee Boon.

Πίσω από το όνομα Searows βρίσκεται ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας Alec Duckart, ο οποίος έχει περιοδεύσει στο παρελθόν με τις Gracie Abrams και Ethel Cain, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και μια σειρά συναυλιών για τον Οκτώβριο σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη.

Μιλώντας για το νέο τραγούδι, ο Duckart εξηγεί: «Το "Dearly Missed" είναι η δική μου συνεισφορά στο λεγόμενο είδος τρόμου “good for her”. Είμαι φανατικός λάτρης του horror, κυρίως γιατί δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσεις κοινωνικά ζητήματα χωρίς να γίνεσαι διδακτικός. Η πραγματικότητα για τα περιθωριοποιημένα άτομα γίνεται ολοένα και πιο ζοφερή, και το να βλέπεις κάποιον στην οθόνη με τον οποίο μπορείς να ταυτιστείς να παλεύει, να νικά και να ξανακερδίζει την αξιοπρέπειά του, μπορεί να είναι μια εξαιρετικά καθαρτική εμπειρία. Έγραψα αυτό το κομμάτι για το κομμάτι του εαυτού μου που ζητά δικαίωση για όλους τους τρόπους που εγώ —και κάθε περιθωριοποιημένος άνθρωπος— έχουμε πληγωθεί και προδοθεί από την κοινωνία. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να το γράψω και να πειραματιστώ με ένα μουσικό είδος που δεν γράφω συχνά, αλλά αγαπώ να ακούω».

Το Death in the Business of Whaling ηχογραφήθηκε σε έναν μεταμορφωμένο στάβλο αλόγων έξω από το Σιάτλ, με στόχο να αποτυπωθεί μια αίσθηση ευρύτητας και ατμόσφαιρας. Αυτή τη φορά ο Duckart συνεργάστηκε με τον Trevor Spencer (Father John Misty, Beach House, Mary Lattimore) ως συμπαραγωγό, διευρύνοντας το δημιουργικό του όραμα.

«Είχα υπέροχες, βαθιά συνδετικές εμπειρίες παρουσιάζοντας τα πρώτα μου projects σε κοινό. Ήταν πολύ προσωπικά και ευάλωτα έργα και κάποια στιγμή το να αποκαλύπτω τόσα για τη ζωή μου άρχισε να με κάνει να νιώθω εκτεθειμένος. Η μουσική έχει τη μαγική ικανότητα να συνδέει ανθρώπους, κι αυτό το έχω ζήσει πολλές φορές. Ήταν συγκινητικό να βλέπω τα δικά μου τραγούδια να το καταφέρνουν αυτό, αλλά πλέον συνειδητοποίησα ότι κάποια κομμάτια του εαυτού μου θέλω να τα κρατήσω μόνο για μένα».