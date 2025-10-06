Ο Bruce Dickinson επιστρέφει στο στούντιο — "old-school" και ζωντανά

Μιλώντας στον παλαιστή και frontman των Fozzy, Chris Jericho, στο podcast Talk Is Jericho, ο Dickinson αποκάλυψε πως εκείνος και η μπάντα του θα ηχογραφήσουν το επόμενο άλμπουμ —διάδοχο του The Mandrake Project (2024)— ζωντανά στο στούντιο.

«Θα το κάνουμε old-school, ζωντανά, τον Ιανουάριο», είπε ο Dickinson. «Θα μπούμε στο στούντιο και θα τα ηχογραφήσουμε όλα επί τόπου».

Και συνεχίζει: «Το κάνουμε όλοι μαζί, με σκοπό να κρατήσουμε τα πάντα. Όχι “θα το γράψουμε όλοι στο πάτωμα, θα κρατήσουμε τα drums και μετά θα ξαναγράψουμε τα υπόλοιπα”. Όχι! Η ιδέα είναι να κρατήσουμε τα πάντα όπως είναι. Μόνο αν κάτι βγει πραγματικά χάλια, τότε θα το ξανακάνουμε».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι εκείνος και η μπάντα του ηχογράφησαν τα πρώτα demo των τραγουδιών τον Απρίλιο και τα ξαναδούλεψαν τον Αύγουστο, λίγο πριν ξεκινήσουν τις πρόβες για την πρόσφατη βορειοαμερικανική περιοδεία τους. Η μπάντα έχει ήδη κλείσει τρεις εβδομάδες στο στούντιο για το 2026, με τον Dickinson να δηλώνει πως ελπίζει να ολοκληρώσουν «το 85-90% του άλμπουμ» μέσα σε αυτό το διάστημα.

«Όλοι είναι σε εξαιρετική φόρμα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους συνεργάτες του. «Δεν χρειάστηκε να πεις τίποτα δεύτερη φορά. Πραγματικά εντυπωσιακό — μουσικά, είναι σε άλλο επίπεδο».

Η μπάντα του Dickinson ξεκίνησε την περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική από το House of Blues στο Anaheim της Καλιφόρνια στις 22 Αυγούστου και την ολοκλήρωσε στις 5 Οκτωβρίου στο The Wiltern του Λος Άντζελες. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά το κομμάτι των Iron Maiden “Flash Of The Blade”, που είχε γράψει αποκλειστικά ο Dickinson για το άλμπουμ Powerslave (1984) — ένα τραγούδι που οι Maiden δεν έχουν ποτέ εκτελέσει live.