Ο Bruce Dickinson επιστρέφει στο στούντιο — "old-school" και ζωντανά

Ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, θα ηχογραφήσει το επόμενο σόλο άλμπουμ του τον Ιανουάριο.

Bruce Dickinson
Μιλώντας στον παλαιστή και frontman των Fozzy, Chris Jericho, στο podcast Talk Is Jericho, ο Dickinson αποκάλυψε πως εκείνος και η μπάντα του θα ηχογραφήσουν το επόμενο άλμπουμ —διάδοχο του The Mandrake Project (2024)— ζωντανά στο στούντιο.

«Θα το κάνουμε old-school, ζωντανά, τον Ιανουάριο», είπε ο Dickinson. «Θα μπούμε στο στούντιο και θα τα ηχογραφήσουμε όλα επί τόπου».

Και συνεχίζει: «Το κάνουμε όλοι μαζί, με σκοπό να κρατήσουμε τα πάντα. Όχι “θα το γράψουμε όλοι στο πάτωμα, θα κρατήσουμε τα drums και μετά θα ξαναγράψουμε τα υπόλοιπα”. Όχι! Η ιδέα είναι να κρατήσουμε τα πάντα όπως είναι. Μόνο αν κάτι βγει πραγματικά χάλια, τότε θα το ξανακάνουμε».

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι εκείνος και η μπάντα του ηχογράφησαν τα πρώτα demo των τραγουδιών τον Απρίλιο και τα ξαναδούλεψαν τον Αύγουστο, λίγο πριν ξεκινήσουν τις πρόβες για την πρόσφατη βορειοαμερικανική περιοδεία τους. Η μπάντα έχει ήδη κλείσει τρεις εβδομάδες στο στούντιο για το 2026, με τον Dickinson να δηλώνει πως ελπίζει να ολοκληρώσουν «το 85-90% του άλμπουμ» μέσα σε αυτό το διάστημα.

«Όλοι είναι σε εξαιρετική φόρμα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στους συνεργάτες του. «Δεν χρειάστηκε να πεις τίποτα δεύτερη φορά. Πραγματικά εντυπωσιακό — μουσικά, είναι σε άλλο επίπεδο».

Η μπάντα του Dickinson ξεκίνησε την περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική από το House of Blues στο Anaheim της Καλιφόρνια στις 22 Αυγούστου και την ολοκλήρωσε στις 5 Οκτωβρίου στο The Wiltern του Λος Άντζελες. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά το κομμάτι των Iron Maiden “Flash Of The Blade”, που είχε γράψει αποκλειστικά ο Dickinson για το άλμπουμ Powerslave (1984) — ένα τραγούδι που οι Maiden δεν έχουν ποτέ εκτελέσει live.

 

 

