Tο νέο άλμπουμ "Goodness" της feeo είναι μια εξομολόγηση για τη μοναξιά και τη σύνδεση

Η Βρετανίδα καλλιτέχνις feeo ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ Goodness, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου μέσω της AD 93, της ετικέτας που έχει γίνει καταφύγιο για μερικούς από τους πιο οραματικούς δημιουργούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.

Μαζί με την ανακοίνωση, παρουσίασε και το νέο single "The Hammer Strikes The Bell", ένα κομμάτι που παλλόμενα συνδέει την ομορφιά με την αστάθεια, σαν να χτυπούν μαζί η σιωπή και η επιθυμία.

Η feeo, γνωστή από τις συνεργασίες της με τη Loraine James στο "For You and I" και τις ζωντανές εμφανίσεις της δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι Mica Levi, Tirzah και John T. Gast, περιγράφει το άλμπουμ ως μια εξερεύνηση “ταυτόχρονων αλλά αντίθετων καταστάσεων ύπαρξης: σκοτάδι και φως, απομόνωση και κοινότητα, ορατότητα και αφάνεια”.

Κάθε τραγούδι, λέει, είναι “μια σκιά από το σύνολο — ένα κομμάτι από ένα μεγαλύτερο σώμα που ολοκληρώνεται μόνο όταν ακουστεί ολόκληρο”.

Το Goodness μοιάζει έτσι με ένα ηχητικό ημερολόγιο για την εποχή της αστικής αποξένωσης· ένα άλμπουμ όπου το ηλεκτρονικό σφυρί χτυπάει τη μεταλλική καμπάνα της ψυχής, και κάθε αντήχηση θυμίζει ότι ακόμη κι η μοναξιά είναι μια μορφή επικοινωνίας.