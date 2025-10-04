Πληροφορίες

Nέο άλμπουμ από τους Just Mustard και νέο single "ENDLESS DEATHLESS"

Το τρίτο τους άλμπουμ κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου από την Partisan.

Just Mustard
Avopolis Team

Οι Ιρλανδοί Just Mustard επιστρέφουν με το νέο τους άλμπουμ WE WERE JUST HERE, που κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου από τη Partisan. Το συγκρότημα μοιράστηκε μόλις το τρίτο single, το “ENDLESS DEATHLESS”, συνοδευμένο από ένα βιντεοκλίπ σε σκηνοθεσία του ίδιου του David Noonan.

Το άλμπουμ, το τρίτο στη δισκογραφία τους μετά το Heart Under (2022) και το Wednesday (2018), περιλαμβάνει επίσης το “POLLYANNA”, single που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και αναδείχθηκε “Song of the Week”, καθώς και το ομότιτλο κομμάτι “WE WERE JUST HERE”, το οποίο είχε παρουσιαστεί μέσα από βιντεοκλίπ κατά την ανακοίνωση του δίσκου.

Η σύνθεση της μπάντας παραμένει σταθερή: Katie Ball, David Noonan, Mete Kalyoncuoğlu, Rob Clarke και Shane Maguire. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο στούντιο Black Mountain, λίγο έξω από την πόλη τους, με τον Noonan και το συγκρότημα να αναλαμβάνουν την παραγωγή και τον David Wrench (γνωστό από συνεργασίες με Frank Ocean και FKA twigs) τη μίξη.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, το νέο άλμπουμ αντλεί έμπνευση από τη δύναμη και την ατμόσφαιρα συγκροτημάτων όπως οι Nirvana και οι My Bloody Valentine. «Η φωνητική δομή ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο», εξηγεί ο Noonan, ενώ η Katie Ball συμπληρώνει: «Προσπαθούσα να γράψω πιο αισιόδοξα, αν και ένιωθα καμιά φορά σαν απατεώνας. Έβαζα τον εαυτό μου σε στιγμές σωματικής χαράς για να φτάσω σε αυτό το ευφορικό συναίσθημα».

 

