Οι Equilibrium επιστρέφουν με το "Equinox" – Μια νέα ισημερία φωτός και σκότους

Το γερμανικό cinematic folk metal συγκρότημα ανακοινώνει το πολυαναμενόμενο άλμπουμ "Equinox", που κυκλοφορεί στις 28 Νοεμβρίου από τη Nuclear Blast.

Equilibrium
Ήταν σαν να περίμεναν χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή. Οι Equilibrium, το γερμανικό cinematic folk metal συγκρότημα, αναδύονται ξανά μέσα από τις στάχτες μιας περιόδου γεμάτης αλλαγές και αναταράξεις, ανακοινώνοντας το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Equinox. Ένα έργο που υπόσχεται να ενώσει το φως και το σκοτάδι, την παράδοση και το πείραμα, το έπος και την οικεία εξομολόγηση.

Η πρώτη βροντή έπεσε με το "I’ll Be Thunder", ένα τραγούδι που χτυπά σαν αρχέγονος παλμός της γης, συνοδευμένο από ένα ωμό, σχεδόν τελετουργικό performance video. Τα σκηνικά και τα κοστούμια, φτιαγμένα στο χέρι από τη Jessica Rösch, μοιάζουν με αντικείμενα που ξεπήδησαν από έναν χαμένο μύθο. Οι στίχοι, μια κραυγή αυτοχειραφέτησης και δύναμης, σπάνε δεσμά και καλούν τον ακροατή να βρει την αλήθεια του μέσα από το χάος.

Το Equinox, που θα κυκλοφορήσει στις 28 Νοεμβρίου μέσω της Nuclear Blast Records, δεν είναι απλά το επόμενο βήμα μετά το Renegades (2019). Είναι μια βουτιά στη μνήμη και ταυτόχρονα ένα άνοιγμα σε κάτι νέο. Το συγκρότημα μιλά για ένα άλμπουμ αυθεντικότητας και επανασύνδεσης, ένα έργο που κουβαλά όλο το βάρος των τελευταίων χρόνων αλλά και την υπόσχεση ενός καινούργιου κεφαλαίου.

Κι έτσι, ανάμεσα σε "Bloodwood", "Gnosis" και τώρα το "I’ll Be Thunder", οι Equilibrium στήνουν έναν κόσμο όπου το σκληρό συναντά το λυρικό, το κινηματογραφικό συνδιαλέγεται με το παραδοσιακό, κι όπου κάθε νότα γίνεται κομμάτι ενός έπους που περιμένει να ακουστεί κάτω από τον ουρανό της νέας ισημερίας.

 

