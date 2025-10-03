Megadeth: To “Tipping Point” σηματοδοτεί την αρχή του τέλους

Η κυκλοφορία του video clip συνοδεύεται από την έναρξη των προπαραγγελιών για το άλμπουμ, ενώ o δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 23 Ιανουαρίου του 2026.

Δείτε το βίντεο εδώ :

Η μπάντα για το 17ο και τελευταίο άλμπουμ, συνεργάζεται ξανά με τον παραγωγό Chris Rakestraw, που είχε συμμετάσχει και στους δύο προηγούμενους δίσκους (The Sick, the Dying… and the Dead! και Dystopia). Ο τίτλος του δίσκου θα είναι Megadeth , πράγμα που από μόνο του προϊδεάζει μια στροφή στον παραδοσιακό ήχο που ο κόσμος λάτρεψε στον Dave και την... εκάστοτε... παρέα του. Πράγματι το “Tipping Point” φέρνει μαζί όλα όσα έκαναν τους Megadeth μοναδικούς. Το κομμάτι ανοίγει με ένα γρήγορο και αξιομνημόνευτο βασικό riff, έχει ανεβαστικά solo και επιθετικό ρυθμό. Ο Dave ακόμα στέκεται στιβαρός πίσω από το μικρόφωνο και κρίνοντας από τις κιθάρες του single, ο δίσκος αναμένεται ακόμα καλύτερος από τους αξιοπρεπέστατους δύο προηγούμενους.

Παράλληλα, οι Megadeth ανακοίνωσαν πως θα κάνουν και μια παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία, η οποία θα συνοδεύσει την κυκλοφορία του δίσκου και θα αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για τους οπαδούς να δουν το συγκρότημα ζωντανά. Προσωπιική άποψη πως η απόφαση να τερματίσουν τη δισκογραφική και συναυλιακή τους πορεία με ένα τόσο προσεκτικά σχεδιασμένο κλείσιμο δείχνει τον σεβασμό τους τόσο προς την ίδια τους την ιστορία όσο και προς το κοινό. Αν φυσικά δεν το πάρον πίσω και αυτοί.

το μήνυμα του Dave :

“There's so many musicians that have come to the end of their career, whether accidental or intentional. Most of them don't get to go out on their own terms on top, and that's where I'm at in my life right now. I have traveled the world and have made millions upon millions of fans and the hardest part of all of this is saying goodbye to them.

We can't wait for you to hear this album and see us on tour. If there was ever a perfect time for us to put out a new album, it's now. If there was ever a perfect time to tour the world, it's now. This is also a perfect time for us to tell you that it's our last studio album. We've made a lot of friends over the years and I hope to see all of you on our global farewell tour. Don't be mad, don't be sad, be happy for us all, come celebrate with me these next few years. We have done something together that's truly wonderful and will probably never happen again. We started a musical style, we started a revolution, we changed the guitar world and how it's played, and we changed the world. The bands I played in have influenced the world. I love you all for it. Thank you for everything.”

- Dave Mustaine