Oι Lamb of God επιστρέφουν με το συντριπτικό "Sepsis"

Παραγωγή του μακροχρόνιου συνεργάτη τους, Josh Wilbur, το νέο κομμάτι διάρκειας τρεισήμισι λεπτών είναι ένα βαρύ slab sludge metal — πιο βαρύ και «λασπωμένο» απ’ όσο μας έχουν συνηθίσει οι Lamb of God. Ο frontman Randy Blythe κατεβαίνει στο χαμηλότερο φωνητικό του εύρος για βαθιά growls, και πέρα από ένα σύντομο ξέσπασμα blast beat, η μπάντα αφήνεται στον αργό, συντριπτικό ρυθμό.

Στιχουργικά, το κομμάτι αναφέρεται και αποτίει φόρο τιμής στη σκηνή του underground στη γενέτειρα του συγκροτήματος, το Richmond της Βιρτζίνια, ενώ το βίντεο του Gianfranco Svagelj συνοδεύει το lo-fi performance με πλάνα από την υπόγεια πλευρά της πόλης.

«Το Sepsis είναι ένας εορτασμός των πολύ underground τοπικών συγκροτημάτων του Richmond που θαυμάζαμε όταν μόλις σχηματίζαμε τους Burn the Priest», δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο κιθαρίστας Mark Morton. «Μπάντες όπως οι Breadwinner, Sliang Laos και Ladyfinger — αν και δεν απέκτησαν ποτέ μεγάλη αναγνώριση έξω από το Richmond, ήταν οι μπάντες που ακούγαμε συνεχώς. Το τραγούδι παραπέμπει σε όλα αυτά με τρόπο που είναι σαν άμεση γραμμή με τις μέρες που γράφαμε τα πρώτα μας κομμάτια στο υπόγειο».

Το single — το πρώτο της μπάντας μετά τη συνεργασία τους με τους Mastodon το 2024 — κυκλοφορεί μία μέρα πριν την εμφάνιση των Lamb of God την Παρασκευή στο Aftershock στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Έπειτα, θα ηγηθούν του Armored MMA Championship Fest στις 18 Οκτωβρίου στο Canton του Οχάιο, πριν φιλοξενήσουν το ετήσιο Headbangers Boat cruise, που σαλπάρει από το Μαϊάμι στις 31 Οκτωβρίου.