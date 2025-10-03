Πληροφορίες

Oι Lamb of God επιστρέφουν με το συντριπτικό "Sepsis"

Bουτιά βαθιά στο sludge metal με ένα κομμάτι-φόρο τιμής στο underground του Richmond. Σκοτεινό, αργό και συντριπτικό, ανοίγει τον δρόμο για μια φθινοπωρινή περιοδεία γεμάτη εκρήξεις και ένταση.

Lamb Of Goat
Avopolis Team

Παραγωγή του μακροχρόνιου συνεργάτη τους, Josh Wilbur, το νέο κομμάτι διάρκειας τρεισήμισι λεπτών είναι ένα βαρύ slab sludge metal — πιο βαρύ και «λασπωμένο» απ’ όσο μας έχουν συνηθίσει οι Lamb of God. Ο frontman Randy Blythe κατεβαίνει στο χαμηλότερο φωνητικό του εύρος για βαθιά growls, και πέρα από ένα σύντομο ξέσπασμα blast beat, η μπάντα αφήνεται στον αργό, συντριπτικό ρυθμό.

Στιχουργικά, το κομμάτι αναφέρεται και αποτίει φόρο τιμής στη σκηνή του underground στη γενέτειρα του συγκροτήματος, το Richmond της Βιρτζίνια, ενώ το βίντεο του Gianfranco Svagelj συνοδεύει το lo-fi performance με πλάνα από την υπόγεια πλευρά της πόλης.

«Το Sepsis είναι ένας εορτασμός των πολύ underground τοπικών συγκροτημάτων του Richmond που θαυμάζαμε όταν μόλις σχηματίζαμε τους Burn the Priest», δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο κιθαρίστας Mark Morton. «Μπάντες όπως οι Breadwinner, Sliang Laos και Ladyfinger — αν και δεν απέκτησαν ποτέ μεγάλη αναγνώριση έξω από το Richmond, ήταν οι μπάντες που ακούγαμε συνεχώς. Το τραγούδι παραπέμπει σε όλα αυτά με τρόπο που είναι σαν άμεση γραμμή με τις μέρες που γράφαμε τα πρώτα μας κομμάτια στο υπόγειο».

Το single — το πρώτο της μπάντας μετά τη συνεργασία τους με τους Mastodon το 2024 — κυκλοφορεί μία μέρα πριν την εμφάνιση των Lamb of God την Παρασκευή στο Aftershock στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Έπειτα, θα ηγηθούν του Armored MMA Championship Fest στις 18 Οκτωβρίου στο Canton του Οχάιο, πριν φιλοξενήσουν το ετήσιο Headbangers Boat cruise, που σαλπάρει από το Μαϊάμι στις 31 Οκτωβρίου. 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Nine Inch Nails

Αποκλειστικά στο Avopolis: Το πρώτο featurette του "Tron: Ares" με τον ήχο των Nine Inch Nails

Το Avopolis παρουσιάζει πρώτο το επίσημο featurette του "Tron: Ares". Ένα σκοτεινό βλέμμα στο...
Lamb of God

Oι Lamb of God επιστρέφουν με το συντριπτικό "Sepsis"

Bουτιά βαθιά στο sludge metal με ένα κομμάτι-φόρο τιμής στο underground του Richmond. Σκοτεινό, αργό και...
Chris Deja

Αντίο στον Chris Dreja, τον κιθαρίστα-θεμέλιο των Yardbirds

Ο Chris Dreja, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Yardbirds, πέθανε στα 79 του, αφήνοντας πίσω του...

Featured

Dub FX

Μια μεγάλη συζήτηση με τον Dub FX για το beatbox που γίνεται μαγεία και την επιστροφή του στην Αθήνα

Με αφορμή την εμφάνισή του στην Αθήνα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, όπου θα έχει στο πλευρό του τον επί μακρόν...
Hidden Cameras

Hidden Cameras – Bronto

Τους Hidden Cameras τους άκουσα πρώτη φορά σε ένα μπαρ στο Kreauzberg κι από εκεί βρέθηκα στον...
Cradle of Filth

Cradle of Filth: Συμβόλαια αποικιοκρατικού τύπου στο (περίπου) black metal

Όταν η Zoe Marie Federoff δημοσίευσε το «συμβόλαιο» της μπάντας, δεν αποκάλυψε απλώς αυστηρούς...

Best of Network