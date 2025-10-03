Πληροφορίες

Αντίο στον Chris Dreja, τον κιθαρίστα-θεμέλιο των Yardbirds

Ο Chris Dreja, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Yardbirds, πέθανε στα 79 του, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ενώνει τη χρυσή εποχή του rock με την τέχνη της φωτογραφίας.

Chris Deja
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Ο Chris Dreja, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των θρυλικών The Yardbirds – και ο μοναδικός μουσικός που συμμετείχε σε όλες τις κυκλοφορίες τους – έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων η κουνιάδα του, Muriel Levy.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω πως ο γαμπρός μου Chris Dreja, πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Yardbirds, ρυθμικός κιθαρίστας αλλά και μπασίστας, έφυγε από τη ζωή έπειτα από χρόνια προβλημάτων υγείας», έγραψε η Levy. «Μοιράζομαι τον πόνο της αδελφής μου Kate, που στάθηκε δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, όπως και της κόρης του Jackie. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Dreja γεννήθηκε το 1945 στο Surbiton του Surrey. Ίδρυσε τους Yardbirds το 1965 μαζί με τον τραγουδιστή Keith Relf, τον κιθαρίστα Top Topham, τον μπασίστα Paul Samwell-Smith και τον ντράμερ Jim McCarty. Παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι τη διάλυσή του το 1968, έχοντας συμπράξει με τον Eric Clapton (που αντικατέστησε τον Topham λίγους μήνες μετά), τον Jeff Beck (που διαδέχθηκε τον Clapton το 1965) και τον Jimmy Page, ο οποίος αρχικά μπήκε ως μπασίστας το 1966. Λίγο αργότερα, ο Dreja αντάλλαξε όργανα με τον Page και ανέλαβε οριστικά το μπάσο, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος.

«Δεν ήμουν τόσο καλός στο μπάσο, αλλά είχα άπειρη ενέργεια», είχε δηλώσει στο Classic Rock. «Και τότε ο Jimmy είχε την ευκαιρία να δείξει πόσο σπουδαίος κιθαρίστας ήταν. Με έναν τρόπο ήταν το εμβρυακό στάδιο των Led Zeppelin. Αγάπησα εκείνη την περίοδο σαν τετράδα».

Το τέλος των Yardbirds υπήρξε δύσκολο. Με εμφανίσεις προγραμματισμένες στη Σκανδιναβία, οι Relf και McCarty αποχώρησαν για να δημιουργήσουν τους folk-rock Renaissance, αφήνοντας τον Dreja ως το μοναδικό ιδρυτικό μέλος στο συγκρότημα. «Δεν ήμουν διατεθειμένος να συνεχίσω χωρίς τον Keith ή τον Jim», είχε πει ο Dreja. «Είχα αρκετά. Ήθελα να ελέγχω τη μοίρα μου. Με ενδιέφερε να ακολουθήσω τη φωτογραφία ως επάγγελμα, κάτι που θα μου το επέτρεπε.» Ήδη είχε φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του τρίτου δίσκου των Yardbirds, γνωστού ως Roger the Engineer.

Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 1968, ο Jimmy Page μαζί με τους Robert Plant, John Bonham και John Paul Jones έπαιξαν τα σκανδιναβικά live ως The New Yardbirds, πριν μετονομαστούν σε Led Zeppelin. Ο Dreja ήταν εκείνος που τράβηξε τη φωτογραφία του συγκροτήματος για το οπισθόφυλλο του Led Zeppelin I, ενώ στη συνέχεια φωτογράφισε και άλλους θρύλους όπως οι The Beatles, Bob Dylan, οι Righteous Brothers, οι Ike and Tina Turner, ο Andy Warhol και πολλοί ακόμη.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Nine Inch Nails

Αποκλειστικά στο Avopolis: Το πρώτο featurette του "Tron: Ares" με τον ήχο των Nine Inch Nails

Το Avopolis παρουσιάζει πρώτο το επίσημο featurette του "Tron: Ares". Ένα σκοτεινό βλέμμα στο...
Lamb of God

Oι Lamb of God επιστρέφουν με το συντριπτικό "Sepsis"

Bουτιά βαθιά στο sludge metal με ένα κομμάτι-φόρο τιμής στο underground του Richmond. Σκοτεινό, αργό και...
Chris Deja

Αντίο στον Chris Dreja, τον κιθαρίστα-θεμέλιο των Yardbirds

Ο Chris Dreja, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Yardbirds, πέθανε στα 79 του, αφήνοντας πίσω του...

Featured

Dub FX

Μια μεγάλη συζήτηση με τον Dub FX για το beatbox που γίνεται μαγεία και την επιστροφή του στην Αθήνα

Με αφορμή την εμφάνισή του στην Αθήνα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, όπου θα έχει στο πλευρό του τον επί μακρόν...
Hidden Cameras

Hidden Cameras – Bronto

Τους Hidden Cameras τους άκουσα πρώτη φορά σε ένα μπαρ στο Kreauzberg κι από εκεί βρέθηκα στον...
Cradle of Filth

Cradle of Filth: Συμβόλαια αποικιοκρατικού τύπου στο (περίπου) black metal

Όταν η Zoe Marie Federoff δημοσίευσε το «συμβόλαιο» της μπάντας, δεν αποκάλυψε απλώς αυστηρούς...

Best of Network