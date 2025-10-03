Αντίο στον Chris Dreja, τον κιθαρίστα-θεμέλιο των Yardbirds

Ο Chris Dreja, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των θρυλικών The Yardbirds – και ο μοναδικός μουσικός που συμμετείχε σε όλες τις κυκλοφορίες τους – έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων η κουνιάδα του, Muriel Levy.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω πως ο γαμπρός μου Chris Dreja, πρώην μέλος του θρυλικού συγκροτήματος The Yardbirds, ρυθμικός κιθαρίστας αλλά και μπασίστας, έφυγε από τη ζωή έπειτα από χρόνια προβλημάτων υγείας», έγραψε η Levy. «Μοιράζομαι τον πόνο της αδελφής μου Kate, που στάθηκε δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, όπως και της κόρης του Jackie. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Dreja γεννήθηκε το 1945 στο Surbiton του Surrey. Ίδρυσε τους Yardbirds το 1965 μαζί με τον τραγουδιστή Keith Relf, τον κιθαρίστα Top Topham, τον μπασίστα Paul Samwell-Smith και τον ντράμερ Jim McCarty. Παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι τη διάλυσή του το 1968, έχοντας συμπράξει με τον Eric Clapton (που αντικατέστησε τον Topham λίγους μήνες μετά), τον Jeff Beck (που διαδέχθηκε τον Clapton το 1965) και τον Jimmy Page, ο οποίος αρχικά μπήκε ως μπασίστας το 1966. Λίγο αργότερα, ο Dreja αντάλλαξε όργανα με τον Page και ανέλαβε οριστικά το μπάσο, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος.

«Δεν ήμουν τόσο καλός στο μπάσο, αλλά είχα άπειρη ενέργεια», είχε δηλώσει στο Classic Rock. «Και τότε ο Jimmy είχε την ευκαιρία να δείξει πόσο σπουδαίος κιθαρίστας ήταν. Με έναν τρόπο ήταν το εμβρυακό στάδιο των Led Zeppelin. Αγάπησα εκείνη την περίοδο σαν τετράδα».

Το τέλος των Yardbirds υπήρξε δύσκολο. Με εμφανίσεις προγραμματισμένες στη Σκανδιναβία, οι Relf και McCarty αποχώρησαν για να δημιουργήσουν τους folk-rock Renaissance, αφήνοντας τον Dreja ως το μοναδικό ιδρυτικό μέλος στο συγκρότημα. «Δεν ήμουν διατεθειμένος να συνεχίσω χωρίς τον Keith ή τον Jim», είχε πει ο Dreja. «Είχα αρκετά. Ήθελα να ελέγχω τη μοίρα μου. Με ενδιέφερε να ακολουθήσω τη φωτογραφία ως επάγγελμα, κάτι που θα μου το επέτρεπε.» Ήδη είχε φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του τρίτου δίσκου των Yardbirds, γνωστού ως Roger the Engineer.

Τελικά, τον Σεπτέμβριο του 1968, ο Jimmy Page μαζί με τους Robert Plant, John Bonham και John Paul Jones έπαιξαν τα σκανδιναβικά live ως The New Yardbirds, πριν μετονομαστούν σε Led Zeppelin. Ο Dreja ήταν εκείνος που τράβηξε τη φωτογραφία του συγκροτήματος για το οπισθόφυλλο του Led Zeppelin I, ενώ στη συνέχεια φωτογράφισε και άλλους θρύλους όπως οι The Beatles, Bob Dylan, οι Righteous Brothers, οι Ike and Tina Turner, ο Andy Warhol και πολλοί ακόμη.