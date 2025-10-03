Αποκλειστικά στο Avopolis: Το πρώτο featurette του "Tron: Ares" με τον ήχο των Nine Inch Nails

Φαντάσου έναν ηλεκτρονικό κόσμο που πάλλεται από φως, όπου κάθε pixel έχει δική του φωνή και κάθε μάχη ακούγεται σαν βιομηχανικό μανιφέστο. Αυτός είναι ο κόσμος του Tron: Ares, και αυτή τη φορά η πύλη ανοίγει όχι μόνο με εικόνες, αλλά με τον ήχο των Nine Inch Nails.

Το νέο soundtrack, που μόλις κυκλοφόρησε στο Spotify και στο Apple Music, έρχεται πριν από την ίδια την ταινία, δημιουργώντας μια παράξενη αντιστροφή: πριν δούμε το μέλλον, το ακούμε. Ο Trent Reznor και ο Atticus Ross – που ήδη έχουν καθιερωθεί ως οι πιο σκοτεινοί αρχιτέκτονες της κινηματογραφικής μουσικής (The Social Network, Soul, Watchmen) – αυτή τη φορά επέστρεψαν στη βάση τους. Kαι όχι απλά ως συνθέτες με τα ονόματά τους, αλλά ως Nine Inch Nails.

Ο Νορβηγός σκηνοθέτης Joachim Rønning το είπε ξεκάθαρα: «Ήθελα το δικό τους ήχο. Το δικό τους βλέμμα στην ιστορία. Και το έδωσαν». Έτσι, μέσα από 24 κομμάτια, ο Reznor δεν περιορίζεται μόνο σε ατμοσφαιρικά περάσματα και ηλεκτρονικά τοπία. Υπάρχουν στιγμές όπου η ίδια η φωνή του βγαίνει στην πρώτη γραμμή, σχεδόν σαν να τραγουδάει πάνω στις μάχες του ψηφιακού σύμπαντος.

Κι εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα: μπορούν οι NIN να ξεπεράσουν τους Daft Punk του Tron: Legacy; Η απάντηση δεν είναι σύγκριση, αλλά εξέλιξη. Οι Daft Punk δημιούργησαν μια παρτιτούρα που έγινε club soundtrack της δεκαετίας. Οι Nine Inch Nails χτίζουν κάτι διαφορετικό: έναν κόσμο πιο ωμό, πιο γήινο, πιο σωματικό, που σε κάνει να νιώθεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη (το ίδιο το θέμα της ταινίας) δεν είναι ποτέ πραγματικά «άψυχη».

Ο Jared Leto ως Ares μπορεί να είναι ο ήρωας της οθόνης, αλλά οι πραγματικοί οδηγοί του συναισθήματος είναι οι ήχοι: glitch, θόρυβος, industrial παλμοί, αναπάντεχες μελωδίες. Οπότε δεν είναι απλώς μουσική για ταινία, αλλά οι Nine Inch Nails σε μια νέα φάση, εκεί όπου το σινεμά και η μουσική σμίγουν σε έναν κοινό κώδικα: να μας θυμίσουν τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο φτιαγμένο από φως.

Σε πρώτη μετάδοση αυτού του featurette το Avopolis φέρνει πρώτα για εσάς το πρώτο επίσημο teaser από το Tron: Ares με τη σφραγίδα των Nine Inch Nails. Μέσα σε λίγα λεπτά, αυτή η μικρή ταινία μιλάει για την επιλογή των NIN και υπόσχεται ένα μέλλον όπου η τεχνολογία δεν περιγράφει μόνο μια περιπέτεια, αλλά γίνεται η καρδιά της ιστορίας. Οι εικόνες που αναδύονται μέσα από αυτό το βίντεο, μας προετοιμάζουν το μυαλό και τα αυτιά για τη σύγκρουση ανάμεσα σε άνθρωπο και μηχανή.