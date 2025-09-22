Jack White και IDLES ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Riot Fest 2025

Στο Riot Fest του 2025 στο Σικάγο, εκεί όπου οι κιθάρες και τα συνθήματα γίνονται ένα με τον αέρα της πόλης, γράφτηκε μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων ήταν εκεί. Οι IDLES, η μπάντα από το Μπρίστολ που έμαθε να μετατρέπει τον θυμό σε μουσική καθαρτήρια, βρέθηκαν στη σκηνή για να παρουσιάσουν το "Never Fight A Man With A Perm". Κανείς δεν περίμενε, όμως, ότι στο μέσον του τραγουδιού ο Joe Talbot θα καλούσε με στόμφο στη σκηνή τον Jack White — τον αιώνιο ανατροπέα, τον πρώην White Stripes που κουβαλά το μπλε αίμα του αμερικανικού garage-blues.

«Είναι μεγάλη τιμή… καλωσορίστε τον Jack White τον τρίτο», είπε ο Talbot, και ο κόσμος πάγωσε για ένα δευτερόλεπτο πριν ξεσπάσει σε χειροκροτήματα. Ο White, με την κιθάρα του να μοιάζει σαν όπλο έτοιμο να εκραγεί, μπήκε μέσα στον ήχο των IDLES σαν να ήταν πάντα μέρος του. Το τραγούδι πήρε νέα διάσταση· το σκληρό post-punk riffing έδεσε με το άγριο shred του White, δημιουργώντας μια έκρηξη που δεν ανήκε σε κανένα είδος αλλά σε όλους μαζί τους θαμώνες του φεστιβάλ.

Ήταν η συνάντηση δύο γενεών μουσικής ανυπακοής: οι IDLES που χτίζουν το παρόν και ο White που υπενθυμίζει πως οι ρίζες του rock δεν έχουν στερέψει. Και εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά μουσικής, η Riot Fest σκηνή έγινε το σημείο όπου η ιστορία του rock ξαναγράφτηκε – όχι με νοσταλγία, αλλά με καθαρό θόρυβο, ιδρώτα και χαρά.