Πληροφορίες

Απειλή δολοφονίας αναγκάζει τον Morrissey να ακυρώσει δύο συναυλίες

Ο Morrissey ακύρωσε δύο συναυλίες έπειτα από μια «αξιόπιστη απειλή» κατά της ζωής του.

Morrissey
Avopolis Team

Χθες, Παρασκευή (12 Σεπτεμβρίου), ο πρώην frontman των Smiths ήταν ο βασικός καλεσμένος του φεστιβάλ CityFolk στην Οττάβα του Καναδά. Μετά την εμφάνισή του, κυκλοφόρησαν αναφορές για μια υποτιθέμενη απειλή δολοφονίας εναντίον του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, στις 4 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε στο Bluesky μια απειλή από λογαριασμό με το όνομα «guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day», όπως αναφέρει η Ottawa Citizen.

Το μήνυμα έγραφε: «Steven Patrick Morrissey, όταν εμφανιστείς στο TD Place εδώ στην Οττάβα την επόμενη εβδομάδα, το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου 2025 γύρω στις 9 μ.μ., θα βρίσκομαι στον χώρο, στο κοινό, και θα προσπαθήσω να σε πυροβολήσω πολλές φορές και να σε σκοτώσω με ένα πολύ μεγάλο όπλο που κατέχω παράνομα».

Ένας 26χρονος, ονόματι Noah Castellano, συνελήφθη για το περιστατικό και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων Καναδά (2.691 λίρες). Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγορία, λέγοντας στην Ottawa Citizen: «Δεν με ενδιαφέρει».

Ο μουσικός ακύρωσε πλέον δύο επερχόμενες εμφανίσεις του. Η πρώτη ήταν προγραμματισμένη για απόψε (19 Σεπτεμβρίου) στο Foxwoods Resort Casino στο Mashantucket του Κονέκτικατ.

Μια ακόμα συναυλία, προγραμματισμένη για αύριο βράδυ (20 Σεπτεμβρίου) στο MGM Music Hall της Βοστώνης, ακυρώθηκε επίσης, με το venue να δηλώνει: «Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια αξιόπιστη απειλή κατά της ζωής του Morrissey. Για λόγους μέγιστης προφύλαξης, τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για το συγκρότημα, η αυριανή εμφάνιση στο MGM Music Hall at Fenway ακυρώνεται».

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

15 χρόνια μαζί γιορτάζει η Στέγη με το Πάρτι της στις 9 Οκτωβρίου στη γειτονιά του Νέου Κόσμου

15 χρόνια μαζί γιορτάζει η Στέγη με το Πάρτι της στις 9 Οκτωβρίου στη γειτονιά του Νέου Κόσμου

09.10.2025 | Από τις 18:30, στους δρόμους γύρω από τη Στέγη (Ευρυδάμαντος, Γαλαξία & Λεοντίου)
Morrissey

Απειλή δολοφονίας αναγκάζει τον Morrissey να ακυρώσει δύο συναυλίες

Ο Morrissey ακύρωσε δύο συναυλίες έπειτα από μια «αξιόπιστη απειλή» κατά της ζωής του.
Prins Obi

Ο Prins Obi κυκλοφορεί τη νέα του δουλειά με τίτλο "The Secret Life of Mara Gibb"

Μια space opera σε ήχο και εικόνα, ένα ταξίδι ως τα άστρα που μετατρέπεται σε soundtrack...

Featured

Robert Redford

Robert Redford: Aπό τον Chet Baker στον Bach κι από το "Sundance Kid" στο "The Natural", μια μικρή μουσική ανάγνωση

Από το "Raindrops Keep Fallin’ On My Head" ως τo ντοκυμαντέρ "American Epic", ένα μικρό ψάξιμο της...
Eliott Smith

Elliott Smith Revisited (1969 – 2003)

Ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στα έργα και στις ημέρες του «Nick Drake της γενιάς του grunge» με...

Ο Λεωνίδας Οικονόμου χαρτογραφεί τον χαμένο Ιλισσό με ήχο και αστικές αφηγήσεις

Συναντήσαμε τον Λεωνίδα Οικονόμου για να μας μιλήσει για το project του "What Do They Call The River",...

Best of Network