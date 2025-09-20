Απειλή δολοφονίας αναγκάζει τον Morrissey να ακυρώσει δύο συναυλίες

Χθες, Παρασκευή (12 Σεπτεμβρίου), ο πρώην frontman των Smiths ήταν ο βασικός καλεσμένος του φεστιβάλ CityFolk στην Οττάβα του Καναδά. Μετά την εμφάνισή του, κυκλοφόρησαν αναφορές για μια υποτιθέμενη απειλή δολοφονίας εναντίον του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, στις 4 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε στο Bluesky μια απειλή από λογαριασμό με το όνομα «guy who gets shot in the head one hundred thousand times a day», όπως αναφέρει η Ottawa Citizen.

Το μήνυμα έγραφε: «Steven Patrick Morrissey, όταν εμφανιστείς στο TD Place εδώ στην Οττάβα την επόμενη εβδομάδα, το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου 2025 γύρω στις 9 μ.μ., θα βρίσκομαι στον χώρο, στο κοινό, και θα προσπαθήσω να σε πυροβολήσω πολλές φορές και να σε σκοτώσω με ένα πολύ μεγάλο όπλο που κατέχω παράνομα».

Ένας 26χρονος, ονόματι Noah Castellano, συνελήφθη για το περιστατικό και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 δολαρίων Καναδά (2.691 λίρες). Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγορία, λέγοντας στην Ottawa Citizen: «Δεν με ενδιαφέρει».

Ο μουσικός ακύρωσε πλέον δύο επερχόμενες εμφανίσεις του. Η πρώτη ήταν προγραμματισμένη για απόψε (19 Σεπτεμβρίου) στο Foxwoods Resort Casino στο Mashantucket του Κονέκτικατ.

Μια ακόμα συναυλία, προγραμματισμένη για αύριο βράδυ (20 Σεπτεμβρίου) στο MGM Music Hall της Βοστώνης, ακυρώθηκε επίσης, με το venue να δηλώνει: «Τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια αξιόπιστη απειλή κατά της ζωής του Morrissey. Για λόγους μέγιστης προφύλαξης, τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για το συγκρότημα, η αυριανή εμφάνιση στο MGM Music Hall at Fenway ακυρώνεται».