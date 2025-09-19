Ακούστε το νέο single των Yungblud και Aerosmith, "My Only Angel"

Πληροφορίες

Οι Aerosmith επιστρέφουν μετά από 12 χρόνια με νέο τραγούδι και βρίσκουν απρόσμενο σύμμαχο τον Yungblud. Το αποτέλεσμα; Ένα ροκ έπος γεμάτο eyeliner, σόλο κιθάρας και στίχους που μυρίζουν ίσες δόσεις νοσταλγίας και Instagram captions.

O Yungblud και οι Aerosmith αποφάσισαν να ενώσουν δυνάμεις και να μας χαρίσουν το νέο τους single "My Only Angel". Ναι, οι Aerosmith, που είχαν να κυκλοφορήσουν πρωτότυπο κομμάτι πάνω από 12 χρόνια, βρήκαν τον ιδανικό τους παρτενέρ στο πιο υπερκινητικό παιδί του TikTok–punk.

Η συνεργασία προέκυψε μετά το “κοσμικό” τους αντάμωμα στα MTV VMAs, όπου ο Steven Tyler και ο Joe Perry ανέβηκαν στη σκηνή με τον Yungblud για να τιμήσουν τον Ozzy Osbourne. Από εκεί κατέληξαν σε ένα EP με τίτλο One More Time και στο πρώτο του single, το "My Only Angel", που σήμερα (19 Σεπτεμβρίου) βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι στίχοι είναι το αναμενόμενο μείγμα από ροκ ποίηση τύπου «θα σε πιω το βράδυ, θα σε δοκιμάσω το πρωί» και άλλων χορωδιακών που φωνάζουν "αυτό θα γίνει caption στο Instagram". Φυσικά, όλα αυτά ντύνονται με ένα hard rock σόλο που θυμίζει τις παλιές καλές μέρες και μια μπάσα γραμμή που ταρακουνάει το πάτωμα.

Ο Tyler περιέγραψε τη συνεργασία ως «σαν να έβαλες το δάχτυλό σου στην πρίζα». Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι οι Aerosmith μάλλον βρήκαν τον τρόπο να ξαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους, δανειζόμενοι λίγη από την… μανία του Yungblud. Το επίσημο βίντεο κλιπ θα κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 6 μ.μ. στο YouTube για να απολαύσετε το θέαμα των γενεών που συγκρούονται με κιθάρες, eyeliner και μια δόση αυτοπαρωδίας.

 

 

 

