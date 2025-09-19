Οι Modern Nature κυκλοφορούν φιλμ για τη δημιουργία του άλμπουμ "The Heat Warps"

Λίγο μετά την κυκλοφορία του πολυβραβευμένου νέου τους άλμπουμ The Heat Warps, οι Modern Nature μοιράστηκαν ένα μικρού μήκους φιλμ που προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στη δημιουργία του. Το φιλμ, με τίτλο Take Our Chances, έχει διάρκεια 20 λεπτά και κυκλοφορεί λίγο πριν από την περιοδεία του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ξεκινά στο Μπλάκπουλ το επόμενο Σάββατο (27 Σεπτεμβρίου).

Γυρισμένο από τον συνεργάτη Michael Stasiak, το ντοκιμαντέρ αποτελεί μια "fly-on-the-wall" καταγραφή της διαδικασίας ηχογράφησης του συγκροτήματος τον Νοέμβριο του 2024. Οι θεατές καλούνται να δουν πώς η μπάντα, με επικεφαλής τον τραγουδοποιό Jack Cooper, έφερε στη ζωή το τέταρτο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε από την Bella Union στο τέλος του καλοκαιριού.

Ο Cooper εξηγεί: «Ο βασικός στόχος μου για την ηχογράφηση αυτού του δίσκου ήταν να αποτελέσει ένα ντοκουμέντο τεσσάρων ανθρώπων που παίζουν μαζί σε ένα δωμάτιο· να αποτυπώσει τις μικρές διαφορές και τις κινήσεις στον τόνο, την ένταση, τη δυναμική, το ρυθμό και την τονικότητα όταν τέσσερις άνθρωποι παίζουν μαζί. Αποφασίσαμε να περάσουμε δέκα μέρες μαζί: δύο μέρες πρόβες μεταξύ του σπιτιού μου και του στούντιο του Jim, δύο μέρες συναυλιών στο Cambridge και το Λονδίνο και τέσσερις μέρες ηχογραφήσεων στο στούντιο. Ο φίλος μου ο Michael Stasiak είναι ένας εξαιρετικός φωτογράφος και δημιουργός μικρού μήκους ταινιών. Έχει μια μοναδική ματιά στη λεπτομέρεια και, το σημαντικότερο, είναι μέλος της παρέας. Όταν του είπα το σχέδιό μου, έκλεισε αμέσως εισιτήριο και αποφάσισε να γυρίσει μια ταινία για το πρότζεκτ μας. Η παρουσία και η συμβολή του αποδείχθηκαν ουσιαστικό στοιχείο της μουσικής, οπότε το ντοκιμαντέρ είναι εξίσου δικό του, όσο και δικό μας».