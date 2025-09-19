Pavement: Nέα best-of συλλογή και soundtrack ταινίας τον Νοέμβριο

Οι Pavement μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους best-of compilation με τίτλο Hecklers Choice: Big Gums and Heavy Lifters, ενώ οι φυσικές εκδόσεις θα ακολουθήσουν στις 14 Νοεμβρίου μέσω της Matador. Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι την ίδια μέρα θα κυκλοφορήσουν και οι εκδόσεις σε βινύλιο και CD του soundtrack της ταινίας τους Pavements — ένα ιδιόρρυθμο μείγμα ντοκιμαντέρ, βιογραφίας και mockumentary, σε σκηνοθεσία του Alex Ross Perry.

Το Hecklers Choice αποτελεί τη δεύτερη best-of συλλογή της καριέρας των Pavement, 15 χρόνια μετά το Quarantine the Past (2010). Το ανανεωμένο tracklist περιλαμβάνει κομμάτια που στο μεταξύ εξελίχθηκαν σε σύγχρονα κλασικά του γκρουπ, όπως το “Harness Your Hopes”, που ξεκίνησε ως αγαπημένο του αλγόριθμου του Spotify και κατέληξε viral στο TikTok. Οι προπαραγγελίες για τις εκδόσεις σε βινύλιο και CD βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Το Pavements (Original Motion Picture Soundtrack) είναι επίσης διαθέσιμο για παραγγελία. Επιμελημένο από το συγκρότημα και τον παραγωγό/μοντέρ της ταινίας Robert Greene, το επίσημο soundtrack συνδυάζει ζωντανές και πρόβες-ηχογραφήσεις από την reunion περιοδεία του 2021, αποσπάσματα διαλόγων από την ταινία, σκηνές από το ψευδο-βιογραφικό Range Life που θυμίζει ταινία «κομμένη και ραμμένη για Όσκαρ», καθώς και κομμάτια από το μιούζικαλ Slanted! Enchanted!.