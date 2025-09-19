Miley Cyrus: Nέα deluxe έκδοση του "Something Beautiful" με David Byrne και Fleetwood Mac

Η Miley Cyrus κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του νέου της άλμπουμ Something Beautiful. Η διευρυμένη εκδοχή περιλαμβάνει δύο νέα τραγούδια: τη 13λεπτη συνεργασία με τον David Byrne, "Lockdown", και το "Secrets", στο οποίο συμμετέχουν οι Lindsey Buckingham και Mick Fleetwood των Fleetwood Mac (και ναι η φωνή της προσπαθεί να μοιάσει λίγο με της Stevie). Το βίντεο του "Secrets" σκηνοθέτησαν οι Cyrus, Jacob Bixenman και Brendan Walter, και γυρίστηκε στο θρυλικό Million Dollar Theatre του Λος Άντζελες.

Το Something Beautiful κυκλοφόρησε αρχικά τον Ιούνιο. Ήταν η συνέχεια του Endless Summer Vacation (2023) και περιλάμβανε συμμετοχές από τη Brittany Howard (Alabama Shakes) και τη Naomi Campbell, καθώς και συνθέσεις σε συνεργασία με τον Cole Haden (Model/Actriz), τη Molly Rankin και τον Alec O’Hanley (Alvvays), αλλά και τον Adam Granduciel (The War on Drugs), μεταξύ άλλων σημαντικών ονομάτων της indie rock σκηνής.

Στα Grammy Awards 2025, η Cyrus μαζί με την Beyoncé απέσπασαν το βραβείο Best Country Duo/Group Performance για το ντουέτο τους "II Most Wanted" από το Cowboy Carter.