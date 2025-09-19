Πληροφορίες

Miley Cyrus: Nέα deluxe έκδοση του "Something Beautiful" με David Byrne και Fleetwood Mac

Η Miley Cyrus επιστρέφει με δύο ολοκαίνουργια τραγούδια στη deluxe εκδοχή του "Something Beautiful": το 13λεπτο "Lockdown" με τον David Byrne και το "Secrets" με τους Lindsey Buckingham και Mick Fleetwood.

Miley Cyrus
Avopolis Team

Η Miley Cyrus κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του νέου της άλμπουμ Something Beautiful. Η διευρυμένη εκδοχή περιλαμβάνει δύο νέα τραγούδια: τη 13λεπτη συνεργασία με τον David Byrne, "Lockdown", και το "Secrets", στο οποίο συμμετέχουν οι Lindsey Buckingham και Mick Fleetwood των Fleetwood Mac (και ναι η φωνή της προσπαθεί να μοιάσει λίγο με της Stevie). Το βίντεο του "Secrets" σκηνοθέτησαν οι Cyrus, Jacob Bixenman και Brendan Walter, και γυρίστηκε στο θρυλικό Million Dollar Theatre του Λος Άντζελες.

Το Something Beautiful κυκλοφόρησε αρχικά τον Ιούνιο. Ήταν η συνέχεια του Endless Summer Vacation (2023) και περιλάμβανε συμμετοχές από τη Brittany Howard (Alabama Shakes) και τη Naomi Campbell, καθώς και συνθέσεις σε συνεργασία με τον Cole Haden (Model/Actriz), τη Molly Rankin και τον Alec O’Hanley (Alvvays), αλλά και τον Adam Granduciel (The War on Drugs), μεταξύ άλλων σημαντικών ονομάτων της indie rock σκηνής.

Στα Grammy Awards 2025, η Cyrus μαζί με την Beyoncé απέσπασαν το βραβείο Best Country Duo/Group Performance για το ντουέτο τους "II Most Wanted" από το Cowboy Carter.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Yungblud Aerosmith

Ακούστε το νέο single των Yungblud και Aerosmith, "My Only Angel"

Οι Aerosmith επιστρέφουν μετά από 12 χρόνια με νέο τραγούδι και βρίσκουν απρόσμενο σύμμαχο τον...
Modern Nature

Οι Modern Nature κυκλοφορούν φιλμ για τη δημιουργία του άλμπουμ "The Heat Warps"

Το 20λεπτο "Take Our Chances" καταγράφει με αμεσότητα τις πρόβες, τις συναυλίες και τις...
Pavement

Pavement: Nέα best-of συλλογή και soundtrack ταινίας τον Νοέμβριο

Οι Pavement επιστρέφουν με το δεύτερο best-of της καριέρας τους.

Featured

Robert Redford

Robert Redford: Aπό τον Chet Baker στον Bach κι από το "Sundance Kid" στο "The Natural", μια μικρή μουσική ανάγνωση

Από το "Raindrops Keep Fallin’ On My Head" ως τo ντοκυμαντέρ "American Epic", ένα μικρό ψάξιμο της...
Eliott Smith

Elliott Smith Revisited (1969 – 2003)

Ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στα έργα και στις ημέρες του «Nick Drake της γενιάς του grunge» με...

Ο Λεωνίδας Οικονόμου χαρτογραφεί τον χαμένο Ιλισσό με ήχο και αστικές αφηγήσεις

Συναντήσαμε τον Λεωνίδα Οικονόμου για να μας μιλήσει για το project του "What Do They Call The River",...

Best of Network

Δεν υπάρχουν άρθρα για προβολή