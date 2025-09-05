Tο punk-funk των Say She She ξαναγράφει την ιστορία της disco

Η ιστορία της disco δεν τελειώνει ποτέ. Από τη «Νύχτα της Καταστροφής της Disco» το 1979 στο Σικάγο –μια τελετουργία μίσους που αργότερα ο Nile Rodgers παρομοίασε με ναζιστικό κάψιμο βιβλίων– μέχρι το σήμερα, το χορευτικό πάτωμα παραμένει πεδίο μάχης για τα σώματα και τις ταυτότητες. Εκείνη η νύχτα δεν ήταν απλώς ένα «τέλος εποχής» για ένα μουσικό είδος, αλλά προανάκρουσμα για τις αντιδραστικές πολιτικές των Ρέιγκαν και την παλινδρόμηση απέναντι στον ηδονισμό, τα πολιτικά δικαιώματα και τη γυναικεία χειραφέτηση.

Αυτή τη φλόγα ανασύρουν τώρα οι Say She She, το τριμελές γυναικείο σχήμα από τη Νέα Υόρκη που παίζει ένα punk-funk γεμάτο δονήσεις και ειρωνεία. Το νέο τους single "Disco Life" είναι ευθεία βολή ενάντια στην ομοφοβία, τον μισογυνισμό και τον ρατσισμό που κουβάλησε τότε η κουλτούρα του macho, ετεροκεντρικού ροκ. Οι ίδιες δηλώνουν πως θέλησαν να πάρουν πίσω εκείνον τον χώρο και να τον μετατρέψουν σε «πεδίο παιχνιδιού όπου όλοι είναι ελεύθεροι».

Το έκαναν με έναν discodelic ήχο που θυμίζει ότι το disco ποτέ δεν πέθανε· ζει μέσα σε κάθε 4/4 χτύπο που γίνεται «μήνυμα» ελευθερίας. Ο χορός για αυτές πέρα από απλή διασκέδαση, είναι και πολιτική πράξη, μια συλλογική (και ανέμελη) κραυγή αντίστασης και χαράς.

Στις 3 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ Cut & Rewind από την drink sum wtr. Μαζί, μοιράζονται και την playlist τους με τίτλο "Power for the People", γεμάτη κομμάτια που ενέπνευσαν τη δουλειά τους και αποτυπώνουν τη δική τους πολιτική φιλοσοφία. Γιατί στο punk-funk των Say She She, η μουσική πέρα από groove είναι κι ένας τρόπος να ξαναγραφτεί η ιστορία της πίστας από την πλευρά των γυναικών και των περιθωριοποιημένων φωνών.