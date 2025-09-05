Το προσωπικό αρχείο της Cosey Fanni Tutti μεταφέρεται σε έκθεση στο Hull

Η Cosey Fanni Tuttiείναι περισσότερο γνωστή από τη θητεία της στους Throbbing Gristle, το συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Χαλ τη δεκαετία του 1970 και θεωρείται ιδρυτής του είδους της industrial μουσικής.

Η έκθεση Incognito, που θα φιλοξενηθεί στη Humber Street Gallery, θα συγκεντρώσει ταινίες, δίσκους βινυλίου, κοστούμια και άλλα σπάνια υλικά από το προσωπικό αρχείο της Tutti που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά, όπως ανακοίνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Χαλ. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 25 Ιανουαρίου.

Το υλικό περιλαμβάνει «ταυτότητες» που δημιούργησε η Tutti για να λειτουργούν μέσα στη βιομηχανία του θεάματος μεταξύ 1973 και 1981. Οι Throbbing Gristle ήταν ενεργοί από το 1975 έως το 1981 και ξανά από το 2004 έως το 2010, επηρεάζοντας καλλιτέχνες όπως οι Soft Cell, Nine Inch Nails και Ministry.

Η Tutti, σήμερα 73 ετών, γεννήθηκε στο Χαλ αλλά πλέον ζει κοντά στο King’s Lynn στο Νόρφολκ.