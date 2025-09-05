Οι Tame Impala ανοίγουν τον χορό του "Deadbeat"

Οι Tame Impala (ή κατά κόσμον ο Kevin Parker) ανακοίνωσαν ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Deadbeat, μία μέρα αφότου μοιράστηκαν το νέο τραγούδι "Loser". Το Deadbeat θα κυκλοφορήσει στις 17 Οκτωβρίου από την Columbia Records, την πρώτη τους συνεργασία με τη δισκογραφική.

Το Deadbeat είναι το πέμπτο άλμπουμ των Tame Impala και διάδοχος του The Slow Rush του 2020. Ο Parker δούλεψε στο άλμπουμ στην πατρίδα του, το Fremantle, και στο στούντιό του, Wave House, στο Injidup της Δυτικής Αυστραλίας, κατά το πρώτο μισό του 2025. Στο Δελτίο Τύπου παρουσιάζει το άλμπουμ με τα εξής λόγια: «Ο Parker σμιλεύει μια συλλογή από διαβολικά δυνατές club-psych αναζητήσεις, ως όχημα για μερικά από τα πιο άμεσα και “κολλητικά” τραγούδια του μέχρι σήμερα. Το άλμπουμ είναι βαθιά εμπνευσμένο από την κουλτούρα του bush doof και τη rave σκηνή της Δυτικής Αυστραλίας, επαναπροσδιορίζοντας τους Tame Impala ως ένα είδος μελλοντικού πρωτόγονου rave act στη διαδικασία».

Οι Tame Impala μοιράστηκαν το πρώτο single του άλμπουμ, το επτάλεπτο dance track "End of Summer", τον Ιούλιο. Χθες, μοιράστηκαν το δεύτερο single, "Loser", μέσω ενός βίντεο με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Joe Keery, γνωστό από το Stranger Things, το Fargo και το Free Guy, ο οποίος κυκλοφορεί και μουσική με το όνομα Djo.

Στα πέντε χρόνια από το The Slow Rush, ο Parker κράτησε τον εαυτό του απασχολημένο με συνεργασίες, παραγωγή άλλων καλλιτεχνών και μεμονωμένα singles. Το 2023, για παράδειγμα, υπήρξε το "Wings of Time", ένα νέο τραγούδι γραμμένο για το soundtrack της ταινίας Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τους Justice και δούλεψε με τη Dua Lipa. Επίσης, ενώθηκε με τον Thundercat για το τραγούδι "No More Lies", που μπήκε στο soundtrack της Barbie.

Το 2022, οι Tame Impala κυκλοφόρησαν ένα remix στο τραγούδι του Elvis Presley "Edge of Reality" (1970), για το soundtrack της βιογραφικής ταινίας Elvis, σε σκηνοθεσία Baz Luhrmann. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκαν με τη Diana Ross στο τραγούδι "Turn Up the Sunshine", που μπήκε στο soundtrack της ταινίας Minions: Rise of Gru. Επίσης το 2022 βρήκε τους Tame Impala να συνεργάζονται και με τους Gorillaz στο τραγούδι "New Gold", στο οποίο συμμετείχε και ο Bootie Brown των Pharcyde, και που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ των Gorillaz Cracker Island.