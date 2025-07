Tame Impala: Ο Kevin Parker επιστρέφει με το επτάλεπτο "End of Summer" και βάζει πλώρη για νέα εποχή

Ήταν αρκετό ένα "Been busy😉" στο Instagram του Kevin Parker για να ξεκινήσει η φημολογία. Και τώρα επιβεβαιώνεται: ο ηγέτης των Tame Impala κυκλοφόρησε το πρώτο του νέο κομμάτι εδώ και χρόνια. Το "End of Summer", διάρκειας επτά λεπτών, σηματοδοτεί την παρθενική κυκλοφορία του μέσω της Columbia Records και συνοδεύεται από ένα νοσταλγικά μινιμαλιστικό, split-screen βίντεο σε σκηνοθεσία Julian Klincewicz.

Πρόκειται για την πρώτη "καθαρόαιμη" κυκλοφορία των Tame Impala από το 2023 και το "Journey to the Real World" που γράφτηκε για την ταινία Barbie. Ενδιάμεσα, ο Parker είχε επιδοθεί σε μια σειρά από κινηματογραφικά soundtracks, ανάμεσά τους το "Wings of Time" (Dungeons & Dragons), μια διασκευή του "Edge of Reality" για το Elvis, αλλά και το ρετρό-funky "Turn Up the Sunshine" με τη Diana Ross για τους Minions.

Και φυσικά, οι συνεργασίες δεν έλειψαν: από το "No More Lies" με Thundercat μέχρι τα φουτουριστικά feats με Justice και Gorillaz, ο Parker φαίνεται να κινείται πιο άνετα από ποτέ ανάμεσα σε ρόλους performer, παραγωγού και remixer. Πρόσφατα, άλλωστε, είχε καθοριστική συμβολή και στο Radical Optimism της Dua Lipa, αποδεικνύοντας πως ο ψυχεδελικός του πυρήνας χωράει άνετα στον pop πλανήτη του 2025.

Το "End of Summer" ακούγεται σαν σημείο καμπής. Σαν απόπειρα να ορίσει ξανά το κλίμα, λίγο πριν αλλάξει η εποχή.