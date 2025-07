Sabaton: H Σουηδοί εραστές του ιστορικού έπους επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Legends"

Μετά τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και το The War to End All Wars (2022), οι Sabaton επιστρέφουν τον Οκτώβριο με το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, Legends, το οποίο υπόσχεται μια βουτιά σε ακόμα πιο αρχαία, μεσαιωνικά και μυθικά τοπία, από ιππότες και ηρωικά έπη μέχρι ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από χρονικά και σάγκες.

Όπως δηλώνει ο μπασίστας Pär Sundström, η μπάντα ταξιδεύει «πιο πίσω στην Ιστορία από ποτέ» και μετατρέπει τις “θρυλικές” αφηγήσεις σε power metal ύμνους. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 κομμάτια, το καθένα βασισμένο σε μια εμβληματική ιστορία, ένα στοιχείο που αντικατοπτρίζεται και στη συλλεκτική βινυλιακή έκδοση, η οποία θα κυκλοφορήσει σε… 11 εκδοχές, καθεμία αφιερωμένη στη θρυλική φιγούρα που ενέπνευσε το αντίστοιχο τραγούδι.

«Αν διηγούμαστε ιστορίες μέσα από τη μουσική μας, γιατί να μην το κάνουμε και με τα βινύλια;» σχολιάζει ο Sundström. «Αντί απλώς να βάλουμε ένα ωραίο χρώμα, δώσαμε όνομα και ταυτότητα σε κάθε έκδοση. Το κοινό μάς ενέπνευσε και εμείς απλώς το εξελίξαμε».

Η αφήγηση των Sabaton παίρνει νέα μορφή και υφή με την κυκλοφορία των πρώτων δύο τραγουδιών από το Legends, αποκαλύπτοντας και τις αντίστοιχες συλλεκτικές βινυλιακές εκδόσεις.

Το "Lightning at the Gates" αφηγείται το θρυλικό εγχείρημα του Αννίβα, του Καρχηδόνιου στρατηγού που προσπάθησε να διασχίσει τις Άλπεις με 37 πολεμικούς ελέφαντες από τη Βόρεια Αφρική. Το κομμάτι ντύνεται από την Hannibal Edition έκδοση βινυλίου. Αντίστοιχα, το "The Duelist" είναι αφιερωμένο στον Miyamoto Musashi, τον μυθικό Ιάπωνα ξιφομάχο του 17ου αιώνα και συγγραφέα του Book of Five Rings, με την Musashi Edition να το συνοδεύει.

Ο frontman Joakim Brodén δήλωσε: «Οι θρύλοι ήταν πάντα μπλεγμένοι μέσα στη μουσική μας, το Heroes ήταν ένα τέτοιο άλμπουμ. Είμαι απίστευτα περήφανος για το Heroes και όλα όσα πρεσβεύει, οπότε το Legends είναι η φυσική συνέχεια. Σαν να συνεχίζεται η ιστορία, μόνο που αυτή τη φορά γυρνάμε ακόμα πιο πίσω στον χρόνο. Ξεκινάμε ένα νέο ταξίδι για τους ακροατές μας!».