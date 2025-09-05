Bruce Springsteen: Τα θρυλικά "Electric Nebraska Sessions" βγαίνουν από τα αρχεία

Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε επιτέλους την πολυσυζητημένη, μυστική «έκδοση Nebraska» του παρεξηγημένου ύμνου του "Born In The USA". Αυτή, η μέχρι πρότινος ακυκλοφόρητη εκδοχή από τα Electric Nebraska Sessions του "Born In The USA" ηχογραφήθηκε ως τρίο τον Απρίλιο του 1982, με τον Springsteen να πλαισιώνεται από τον ντράμερ Max Weinberg και τον μπασίστα Garry Tallent. Προέρχεται από την επερχόμενη επανέκδοση του πολυαγαπημένου ακουστικού άλμπουμ του «Αφεντικού», Nebraska.

«Με τα χρόνια με ρωτούσαν συνέχεια για το "Electric Nebraska", και πάντα θεωρούσα την ερώτηση γελοία», λέει ο Springsteen. «Και τελικά επέστρεψα στα αρχεία και, έγινε το θαύμα, οπότε να το!».

«Με σόκαρε το πόσο διαφορετικό ακουγόταν σε σχέση με ό,τι άλλο ηλεκτρικό είχα κάνει. Πετάξαμε έξω τα πλήκτρα και παίξαμε ουσιαστικά σαν τρίο. Ήταν κάτι σαν punk rockabilly. Προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε το Nebraska στον ηλεκτρικό κόσμο».

Η νέα έκδοση του Nebraska περιλαμβάνει ένα φρεσκοφτιαγμένο remaster του αρχικού άλμπουμ του 1982, οκτώ κομμάτια από τα Electric Nebraska Sessions, εννέα ακυκλοφόρητα outtakes, καθώς και μια ζωντανή ακουστική εκδοχή του άλμπουμ, ηχογραφημένη νωρίτερα φέτος στο Count Basie Theatre στο Red Bank, Νιου Τζέρσεϊ.

Το Nebraska ’82: Expanded Edition κυκλοφορεί στις 17 Οκτωβρίου σε 4LP/Blu-ray και 4CD/Blu-Ray και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.